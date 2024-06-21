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亞當斯斥資12億 全市首個社區招聘計畫啟動

記者范航瑜／紐約報導
市長亞當斯(Eric Adams)20日宣布啟動全市首個社區招聘項目(Community Hiring Effort)，投入12億元為弱勢市民提供就業機會。(取自市長辦公室)
市長亞當斯(Eric Adams)20日宣布啟動全市首個社區招聘項目(Community Hiring Effort)，投入12億元為弱勢市民提供就業機會。(取自市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)20日宣布，啟動全市首個社區招聘項目(Community Hiring Effort)，投入12億元為弱勢市民提供就業機會。此項目將在市府採購合約中設定招聘目標，同時加強現行的勞動協議及特定機構的招聘計畫。

紐約市管理服務局(DCAS)已發布一份全市安保及消防安全人員服務的提案請求，涉及約12億元的合約。合約規定：40%的工時必須由特定群體完成，其中包括居住在紐約市住房管理局(NYCHA)的居民、以及所在郵編地區貧困率達15%的的居民。

同時，這項政策將強化少數族裔及女性擁有企業在市府合約中的參與。凡是年度安保服務開支在150萬元以下的機構，必須向符合資格的上述企業購買服務。市府表示，這些合約將在五年內創造1000萬小時的工作，包括安保、督導、現場檢查員及消防安全主任等職位。新員工還將獲得40小時免費培訓。

據市府貧困研究小組(The Poverty Research Team)2019年公布的數據，曼哈頓華埠、法拉盛和日落公園貧困率均超過15%。全市的貧困率也高達19%。

亞當斯表示：「如果企業想要和市府合作，必須將滿足社區要求放在首位。」 他重申市府致力於為低收入地區居民提供就業機會，並將創造高薪工作視為重點。

市小商業服務局(Small Business Services)局長金德彥(Kevin Kim)提到：「在過去一個財年，我們的18個職涯中心(Workforce1)為超過8萬7000名市民提供了服務。為社區成員提供好的就業，對於建設經濟至關重要。」

該項目是亞當斯政府「春季就業衝刺」(Spring Jobs Sprint)的一部分。市府還成立了社區招聘辦公室，以為低收入和貧困社區居民提供就業和學徒機會，預計到本年底將提供超過1萬4000個學徒機會。此外，亞當斯還宣布將投資7億4100萬元，為持市府合約的非營利組織中的約8萬名社工提供生活費調整，為該行業留住人才。

就業 亞當斯 低收入

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