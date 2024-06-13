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租房仲介費房東埋單？雙方針鋒相對

記者范航瑜／紐約報導
奧西稱，紐約和波士頓是美國唯二由租客承擔仲介費的大城市。(記者范航瑜／攝影)
奧西稱，紐約和波士頓是美國唯二由租客承擔仲介費的大城市。(記者范航瑜／攝影)

市議會12日舉行公聽會，討論要求房東在租賃交易中承擔仲介費的FARE法案(Fairness in Apartment Rental Expenses Act)，上百成員報名作證，雙方就該法案激烈討論。該法案目前已獲得超過30名市議員的支持。

公聽會現場，雙方針鋒相對，火藥味十足。房東代表在作證時強調，紐約也有不少房子不收仲介費的，「沒人逼迫租客必須選擇有仲介費的房子，這些都可以協商。」

代表經紀人的紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York)則表示，如果房東必須支付仲介費，最終結果很可能是轉移到租金中，還是由租客承擔。提出該提案的市議員奧西(Chi Ossé)則反駁，認為市場才是租金的決定因素，「如果房東有機會漲租，他想必早就漲了。」

市房屋保護和開發局(HPD)副局長翟加尼(Ahmed Tigani)提到，由政府開放的大樓不收申請費和仲介費，租客如果想要避免仲介費可申請政府樓。

市主計長蘭德(Brad Lander)也出席公聽會，並表示FARE法案將確保紐約市公寓租賃過程公平透明，「如果租客聘請仲介幫助他們找到合適的房屋，他們當然應該支付費用，但如果房東選擇仲介，那麼他們就應該為其付費。」

蘭德提到，紐約市正面臨嚴峻的人口流失，而住房成本是其中關鍵因素。進步派智庫財政政策研究所(Fiscal Policy Institute)發現，紐約州90%的人口流失是由離開紐約市的居民造成的，尤其是中低收入家庭。

FARE法案規定在住宅租賃交易中，擔任代理人的仲介業者向其雇用者收取交易費用。奧西稱，紐約和波士頓是美國唯二由租客承擔仲介費的大城市。據統計，全市有近6萬名仲介。一般來說，仲介費約為年租金的8%至15%，但紐約法律未規定上限。

房東 租客 租金

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