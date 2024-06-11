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低收入租金補助 紐約1周收63.3萬份申請 8月抽籤入等候名單

記者胡聲橋／紐約報導
自紐約市政府開放低收戶申請房租補貼後，市府在一周內收到63萬3000份申請，顯示住房需求急迫。(本報檔案照)
自紐約市政府開放低收戶申請房租補貼後，市府在一周內收到63萬3000份申請，顯示住房需求急迫。(本報檔案照)

紐約市低收入家庭租金補助(Section 8 Housing Choice Voucher，俗稱第8款房租補貼)自6月3日重新開放申請到9日午夜前，在短短一周時間內共收到了63萬3000份申請。按照計畫，這些申請的住戶將通過抽籤競爭20萬個補貼等候名單，最終結果將於8月出爐。

這也是紐約市房屋局15年來首次開始接收第8款房租補貼的申請。該房租補助針對的是收入非常低的家庭和個人，通常得到房租補助的家庭或個人所支付的房租將不超過其收入的30%。舉例來說，如果一個低收入家庭要支付每月1800元的房租，如果得到該項補助，自己最多只需要支付540元的租金。

目前紐約市大約有10萬戶家庭正在享用第8款房租補貼，但因為該計畫早就處於飽和狀態，自2009年以來已不再接受新的申請者。

紐約市房屋局(NYCHA)表示，在建立候選名單後，計畫每月發放1000份新的住房補助，直至達到聯邦政府規定的約11萬5000份流通住房補助的上限。根據市房屋局的統計數據，目前有9萬6000多戶家庭領取紐約市發放的第8款房租補助，他們正在使用這些住房補貼租房，因此還有約1萬9000份住房補助的空缺可供候補者使用。

另一方面，當現有的房租補助領取者失去資格時，這些人的房租補助將轉給其他人。房屋局說，目前約有3700戶家庭已經在第8款房租補貼的等候名單上，只要每兩年更新一次申請，他們將繼續留在名單上。因此，最終只有一小部分在候選名單上的家庭或個人能獲得為數不多的該房租補貼。

就算低收入家庭能獲得搶手的第8款房租補貼，受益人也不一定能找到負擔得起的住房。第8款房租補貼和其他房租補助的受益者都表示，通常很難找到願意幫助他們找房的經紀人，也很難找到願意接受政府援助的房東。

低收入 紐約市 租金

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