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手掌大「喬羅蜘蛛」 今夏恐入侵紐約都會區

記者顏潔恩／紐約報導
喬羅蜘蛛今夏可能在大紐約都會區現身。(美聯社)
喬羅蜘蛛今夏可能在大紐約都會區現身。(美聯社)

來自東亞、手掌大小的「喬羅」(Joro)蜘蛛入侵美國已有十來年，最新研究顯示，該品種的蜘蛛很有可能在今夏入侵紐約、新澤西州等大紐約都會區。不過，專家指出，這一類東亞大蜘蛛只是外形「嚇人」，除非受到威脅，它們不會主動咬人和攻擊，不過民眾也須留意喬羅蜘蛛結下的網。

喬羅蜘蛛源自日本，是一種能夠漂浮在空中、長到人手大小的蜘蛛，且以能紡出有高黏性的蜘蛛網聞名；這種蜘蛛十年前最先入侵喬治亞州，據克萊門森大學(Clemson University)的最新研究發現，它們正逐漸往東北部擴散，預計今夏會在紐約、新澤西州現身。

克萊門森大學教授科伊爾(David Coyle)表示，有些喬羅蜘蛛的身體可以長到四吋長，再加上張開腿部後可達到人手大小，但其實大多數的蜘蛛，只有硬幣般大小；其中雌性的顏色鮮豔，黃色的身體帶有灰色或藍色條紋，而雄性蜘蛛通常是棕色，且體積更小。

專家也指出，這種蜘蛛也以利用風力旅行而聞名，由此得名「降落傘蜘蛛」；不過跳傘的能力僅限於其生命周期中的特定時間，一旦在蛋孵化後跳了一次傘，接下來的一年內便不會再發生。

此外，喬羅蜘蛛相當溫順，除非感覺到威脅才會咬人，一般情況下不會主動攻擊，是所有蜘蛛中最為「害羞」的品種；相較蜘蛛本身，專家提醒民眾更應留意喬羅蜘蛛紡織的網，它們喜歡在開放的區域織網，如常出現在電線桿和森林等自然區域的周邊，可延伸數呎寬，以便捕捉昆蟲。

根據多年的觀察，專家指出，喬羅蜘蛛的數量在美國逐漸增加，本土蜘蛛卻在減少中；專家認為兩者間一定有關聯，導致喬羅蜘蛛正在取代本土蜘蛛，但具體原因還未找到；科伊爾說，「喬羅蜘蛛正在趕走本土的物種，抓捕其它蜘蛛，它究竟屬於好的還是壞的物種，見仁見智」。

新澤西州 喬治亞州 日本

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