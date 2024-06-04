低收入家庭租金補助首日收15萬戶申請 6月9日截止

紐約市開放低收入家庭房屋租金補助申請，首日就有15萬戶家庭申請。(市長辦公室)

紐約市低收入 家庭租金 補助(Section 8 Housing Choice Voucher)於6月3日重新開放申請，這也是15年來這項租金補助計畫首次對紐約市民開放。數據顯示，在開放申請的頭12個小時內，共有15萬戶家庭遞交了申請。

目前紐約市有10萬戶家庭正在享用低收入家庭租金補助(又稱Section 8租金補助)，但因為該計畫早就處於飽和狀態，自2009年以來已不再接受新的申請者。紐約市房屋局(NYCHA)發言人霍根(Michael Horgan)表示，紐約市這次計畫將20萬戶家庭列入這個租金補助計畫。符合條件的申請者將有資格在8月參加抽籤，該計畫每月將選出1000戶低收入家庭進入該房屋租金補助計畫的等候名單。民眾可登錄網站https://reurl.cc/5vVV8y申請，截止日為6月9日(周日)。

低收入家庭將從中獲益良多，舉例來說，如果獲得這項租金補助，每個月1800元的租金將不再遙不可及，因為租戶只需要支付其中的300元租金，其餘1500元將由紐約市房屋局支付。

Section 8租金補助計畫面對的是收入非常低的家庭，而且合格的申請者還必須具備以下條件：戶主至少年滿18周歲或是已解除監護的未成年人；至少有一名家庭成員是美國公民或是具有合格移民身分的非公民；收入達到或低於地區收入中位數的50%，例如，四口之家的年收入若沒有超過7萬7650元，就有資格申請。

在人們瘋狂申請低收入家庭租金補助之際，租金快速上升，紐約市正面臨著不斷升級住房可負擔性危機。紐約市的公寓空置率在2023年降至1.4%，是50多年來最低的水平。

不過，就算低收入家庭能獲得搶手的section 8租金補助受助人也不一定能找到負擔得起的住房。section 8租金補助和其他租金補助的領取者都表示，通常很難找到願意幫助他們找房的經紀人，也很難找到願意接受政府援助的房東。