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亞裔社區中心首辦兒童嘉年華 數千人同樂

記者范航瑜／紐約報導
兒童與大人共同組隊參加拔河比賽。(記者范航瑜／攝影)
兒童與大人共同組隊參加拔河比賽。(記者范航瑜／攝影)

為慶祝兒童節，亞裔社區中心(ACC)1日在布碌崙(布魯克林)8大道與66街交界舉行了首屆「ACC兒童嘉年華」。活動現場充滿了精彩的遊戲和免費派送的禮物，吸引了數千名兒童和家長參加。州眾議員鄭永佳，市議員莊文怡、中國駐紐約總領事館代表以及各界社區領袖均到場，與孩子們同樂。

亞裔社區中心為參與者準備了3000個手環，活動還沒開始就已派發完畢。嘉年華於中午12時正式拉開帷幕，節目內容豐富多彩，包括樂器演奏、舞蹈表演、魔術秀、小丑演出等文藝節目，還有孩子們喜愛的遊戲項目，如寵物餵養、釣魚、大型充氣遊樂屋、吹泡泡、臉部彩繪、拔河比賽等。

激烈的拔河比賽是本次活動的亮點之一，拔河十人一組，兒童為主力，大人輔助參與，現場歡聲笑語不斷。州眾議員莊文怡也參與其中，與孩子們一起體驗了這項充滿趣味的活動。賽後，亞裔社區中心為優勝隊伍每位成員都頒發了獎牌。

文藝表演環節中，大家共唱了「相親相愛一家人」，並揮舞旗幟，氣氛熱烈。節目中還有孩子們帶來的架子鼓表演和歌曲「世上只有媽媽好」，現場掌聲雷動。

亞裔社區中心創辦人林寶珍表示，許多華裔新移民家庭為生活而打拚，很多孩子在沒人陪伴下度過童年；「本次活動是100多位家長和學生義工合作努力的成果，有了大家的愛心奉獻，我們才有了這樣一個快樂的兒童節。」

日前確認當選的布碌崙州眾議會49選區民主黨選區領導人謝曉瓊(Joyce Xie)表示，本次兒童節嘉年華不僅是獻給社區的小朋友們，也希望能把快樂傳遞給每一個人。「無論是兒童節還是平時，無論是大人還是小孩。所有人都應該快快樂樂，讓我們一起把社區變得快樂。」

亞裔社區中心工作人員與民選官員一同高唱「相親相愛一家人」。(記者范航瑜／攝影)
亞裔社區中心工作人員與民選官員一同高唱「相親相愛一家人」。(記者范航瑜／攝影)
亞裔社區中心工作人員與民選官員合照。(記者范航瑜／攝影)
亞裔社區中心工作人員與民選官員合照。(記者范航瑜／攝影)

亞裔 布碌崙 眾議員

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