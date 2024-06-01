庭審第7日／基金經理 證郭文貴資金來源不明

曾負責處理郭文貴旗下公司投資的對沖基金經理5月31日出庭接受問詢，表示過程中存諸多疑點，且資金來源始終不明。(路透)

中國流亡富商郭文貴 (Ho Wan Kwok)涉10億元詐騙案，5月31日進行第七日庭審，曾負責處理郭文貴旗下公司投資 的對沖基金經理出庭接受問詢，表示過程中存在諸多疑點，且資金來源始終不明。

海曼資本 以反對在華投資聞名

2021年，以預測全球局勢、反對在華投資聞名的海曼資本管理公司(Hayman Capital Management)創辦人巴斯(Kyle Bass)，因對香港 前景看淡，選擇以200倍槓桿做空港幣，但最終虧損比高達95%。在眾多選擇向其注資的投資人中，便有郭文貴的媒體公司「Saraca Media Group Inc.」。

庭審當日，海曼資本的客戶關係及投資經理肖滕海默(Steele Schottenheimer)到場作證，表示郭文貴與巴斯早已相識，但他向做空基金注入的投資款來源卻始終不明。肖滕海默說，因團隊判斷香港在經歷「反送中」運動後將遭受中國的打壓，並導致港幣和美元脫鉤，自己於2020年向多位潛在客戶推薦香港機會基金(Hong Kong Opportunities Fund)。

回覆者中，便包括郭文貴的前財務顧問余建明(William Je)。同被司法部起訴但目前在逃的余建明回覆稱「郭文貴將會投資」，並開始與肖滕海默進行溝通，兩人對話也大多抄送予巴斯。儘管此機會基金在2017年創建，但作為右派的巴斯在兩年後開始唱淡港幣，稱做空投資利潤將達數十倍。

郭的兒子是集團實際控制人

隨後，Saraca Group選擇向機會基金投資1億元，並得到管理費減半的優惠。肖滕海默表示，余建明當時代表郭文貴的「家族企業」進行投資，且他就是「郭的理財負責人」。根據肖滕海默證詞，Saraca Group的實際控制人為郭的兒子郭強，其生於1987年2月並持有香港護照，是本次投資的唯一受益人。

儘管如此，肖滕海默指余建明在準備相關文件時存在「許多明顯問題」。她說，余一度表示1億元款項將從另一公司轉入，但此做法明顯不符規定，其隨後在6月將投資款從Saraca的帳戶打入。起初，在郭文貴一方所填文件中，資金來源一欄被留空，其在肖滕海默警告後被改為「出售子公司的股份所得」。

首要聯繫人王雁平 已認罪

肖滕海默說，並不知道此描述的含義。法庭文件還顯示，Saraca Group的首要聯繫人被列為王雁平，她與郭文貴一同被起訴，已在日前認罪。

交易完成後，郭文貴的合作夥伴、前總統川普(Donald Trump)的政治顧問班農(Steve Bannon)也向巴斯發信，表示「恭喜完成和郭文貴的交易」、「他認為你是金融界最大的超級明星」。不久後，總部位於德州的海曼資本收到聯邦通訊委員會(FCC)的查詢，要求提供Saraca Group的認購文件。

肖滕海默表示，在當年7月收到調查通知後，公司律師和巴斯本人曾多次致信余建明，要求其解釋資金來源，但未收到「任何回覆」。儘管余曾嘗試阻止，但調查人員的介入仍然觸發了強制退款機制，共有7000萬元退回至Saraca Group。

隨後，國家證管會(SEC)發起了針對郭文貴的調查，雙方在2021年達成價值5.39億元的和解協議。次年，郭和其公司申請破產保護。2022年6月，Saraca Group得以收回剩餘本金，但其已從3000萬虧損至38萬。