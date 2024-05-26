國殤日假期 康尼島戲水遊客多 華裔家庭享受親子時光

隨著國殤日到來，康尼島海灘開放給公眾使用。(記者顏潔恩／攝影)

隨著國殤日長周末到來，紐約市八處海灘25日起開放公眾使用，不少民眾造訪布碌崙 (布魯克林)南端的康尼島 ，在海灘上盡情享受陽光浴、戲水游泳等；當日來到該海灘的華人 多為帶著幼童的家庭，趁著難得的假日把時間留給家人，好好享受親子時光。

夏日是康尼島觀光產業的高峰期，百年遊樂園設施吸引不少人前來，加上海灘開放，從早上10時開始，無論是海濱步道、海灘，或是商業街道都是爆滿的人潮；放眼望去，海灘上滿是五顏六色的遮陽傘，今民眾更是花心思搭建更為牢固的帳篷，計畫在海邊待上好一陣子。

有備而來的民眾攜帶各種野餐食物、冷藏箱，以及孩子們的鏟沙玩具；也有民眾看中商機，在海邊賣起遮陽傘、雨傘、冰鎮飲料等；就華人民眾而言，當日現身的多為帶著幼童的家庭，有些人也牽著寵物狗到海濱步道上散步，同時還有三代同堂的家庭到海邊遊樂，奶奶赤著腳、捲起褲管照在海邊戲水的孫子，場面很是溫馨。

居住在布碌崙南區的陳氏夫婦表示，不喜歡炎夏太過悶熱的天氣，當地73華氏度的溫度剛剛好，在海邊會持續感受到帶有涼意的微風吹過，格外舒服；他們表示，趁著周末在家沒有特別安排，帶著五歲兒子過來嬉水、堆砌城堡，期間還拍了很多照片，製造難得的家庭時光。

他們也說，孩子現在處於精力充沛的年紀，有時自己的體力實在跟不上，帶兒子到戶外活動可以很大程度消耗掉他旺盛的精力，晚上會睡得很沉穩，一舉多得。