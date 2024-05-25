電動車再發生意外 華婦腦死命危

傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 華社近期同日連發兩起電動車 意外，繼一名華男 騎電單車被撞亡後，一名騎著電動機車的華婦，也因機車失控，導致她連人帶車倒在路上；警方表示，華婦的頭部重擊地面造成腦出血，目前已出現腦死症狀，恐怕性命難保。

根據72分局紀錄，66歲的華裔婦女蘇華玉(Huayuk So，以下姓名均為音譯)，於5月22日上午11時30分許，騎著一輛電動機車(Electric moped)，途經日落公園39街341號的大樓；警方指出，華婦當時疑是騎車速度過快，在經過人行道上崎嶇不平處時突然失控，連車帶人翻倒在路面上，頭部撞擊地面。

警員抵達現場後，將華婦送往信義會醫院(Lutheran Hospital)搶救，但她被診斷出頭骨破裂、腦部出血。

警員透露，華婦是一名市府員工的親友，至今尚未脫離危險期，醫生表示她已腦死，估計很難醒過來，家人目前也已得知消息；警方也說，據監控錄像，意外未涉及其他車輛，但詳情仍在調查中，已交給市警車禍調查小組(Highway District Collision Investigation Squad)跟進。

據悉，這是日落公園華社同一日內發生的第二起嚴重交通意外，同日早9時10分許，一名騎電動車的49歲華男王光日(Guangri, Wang)，沿著4大道向南行駛，結果與一輛北行正要轉進53街的灰色雪佛蘭皮卡車相撞；華男的頭部和身體多處受傷，出事不久後便被宣告不治身亡，該案仍在調查中，但目前警方相信轎車駕駛不存在刑事責任。