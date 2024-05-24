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反對建布碌崙86街遊民所 華人市政廳抗議

記者范航瑜／紐約報導
布碌崙(布魯克林)第43選區市議員莊文怡。(記者范航瑜／攝影)
布碌崙(布魯克林)第43選區市議員莊文怡。(記者范航瑜／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人社區居民等23日在市政廳前展開大規模示威，抗議計畫在班森賀86街2501號建設的遊民所。州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)等民代和社區代表到場支持。儘管當天下著大雨，仍有4000餘人參與，他們手舉標牌、高喊口號，要求市府撤回該計畫。

約有300餘人進入市政廳區域，在台階前舉行了集會。其餘人士則圍繞市政廳遊行，喊著「拒絕遊民所」的口號，手裡揮舞著美國國旗，高舉「遊民所不是解決流浪漢問題的路徑」、「學校附近不能有遊民所」等標語。據悉，反對該遊民所的請願書已經收集了5萬多個籤名。

莊文怡表示：「市府想要在我們的社區建設遊民所，卻沒有與我們溝通，沒有保持開放透明，沒有預先給我們提供任何信息。他們為所欲為，想在我們的社區、學校、老人中心附近建立遊民所，安置上百名無證男性。」

寇頓則表示：「遊民局並不是真心想幫助無家可歸的人，他們只不過想將納稅人的錢拿到自己的口袋裡去。儘管今天風雨交加，交通不便，我仍看到有數千人來到這裡。這表明了我們的社區的決心，我們願意幫助遊民，但不希望他們被關在社區附近的遊民所裡，不希望他們被安置在讓社區感到不安全的地方。」

曼哈頓華埠社區人士也到場支持。大華埠民權聯盟執行總監王鏑指出，遊民局選擇將兩個遊民所分別建在曼哈頓和布碌崙的華社，是明顯的「種族歧視」行為，「像亞洲人平等會這樣的組織，將自己財富建立在社區的痛苦之上。遊民所並不是遊民問題的解決方案，可負擔住房才是最終的解決之道。」

據悉，布碌崙擬建遊民所的開發商已向市樓宇局提交了文件，計畫建造一座擁有32間客房並附帶社區設施的建築。市府計畫將其用作150名單身男性的遊民所，其中許多人患有毒癮或心理健康問題。

反建布碌崙86街遊民所，市政廳華人集會大規模抗議。(記者范航瑜／攝影)
反建布碌崙86街遊民所，市政廳華人集會大規模抗議。(記者范航瑜／攝影)
反建布碌崙86街遊民所，市政廳華人集會大規模抗議。(記者范航瑜／攝影)
反建布碌崙86街遊民所，市政廳華人集會大規模抗議。(記者范航瑜／攝影)
州眾議員寇頓(William Colton)。(記者范航瑜／攝影)
州眾議員寇頓(William Colton)。(記者范航瑜／攝影)
反建布碌崙86街遊民所，市政廳華人集會大規模抗議。(記者范航瑜／攝影)
反建布碌崙86街遊民所，市政廳華人集會大規模抗議。(記者范航瑜／攝影)
反建布碌崙86街遊民所，市政廳華人集會大規模抗議。(記者范航瑜／攝影)
反建布碌崙86街遊民所，市政廳華人集會大規模抗議。(記者范航瑜／攝影)
反建布碌崙86街遊民所，市政廳華人集會大規模抗議。(記者范航瑜／攝影)
反建布碌崙86街遊民所，市政廳華人集會大規模抗議。(記者范航瑜／攝影)
大華埠民權聯盟執行總監王鏑。(記者范航瑜／攝影)
大華埠民權聯盟執行總監王鏑。(記者范航瑜／攝影)

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