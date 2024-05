開設全球毒品交易網站3年賣出上億元 23歲台男被捕

為了交易的便捷性,林睿庠還搭建了一個類似「淘寶」的交易機制,並利用該功能非法獲利數百萬元。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

紐約南區聯邦檢察官辦公室20日宣布,台灣人林睿庠涉嫌在暗網上構建全球性毒品 銷售平台、三年出售各類毒品過億元,他18日在紐約甘迺迪機場(JFK)被捕。林睿庠被控集團犯罪、毒品犯罪等四項罪名,如果罪名成立,林睿庠將面臨的最低刑期為終身監禁。

「匿名市場」的銷售平台。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

起訴書顯示,林睿庠2020年10月在暗網上創建了名為「匿名市場」(Incognito Market)的在線商務平台。該平台以現實世界中的數位商務網站為藍本,為全球範圍內的毒品賣家和買家創造了一個便捷的交易平台,用戶在使用加密方式進入暗網並登錄「匿名市場」平台後,便可在成千上萬的店鋪中搜索自己所需的毒品。為了提升「用戶體驗」,林睿庠甚至還將品牌、廣告和客戶服務等思維全部引入這個地下平台。

調查人員發現,在「匿名市場」上出售的包括海洛因、可卡因、搖頭丸、甲基苯丙胺(冰毒)、氯胺酮等常見的毒品類型,也有普通的致幻劑、以及已在美國成為公害的芬太尼(fentanyl)。在平台上,部分賣家還會將毒品偽裝成處方藥出售。比如在2023年11月,調查人員從「匿名市場」購買了一些聲稱為羥考酮(oxycodone)的藥片,但收到的貨品經檢驗,為分量足以致命的芬太尼片劑。

「匿名市場」登錄頁面。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

據調查,欲入駐「匿名市場」銷售毒品的賣家,需要向平台管理方支付入場費,費率達每筆交易的5%。為了使交易更加方便,平台還設置了與中國電商 平台「淘寶」類似的第三方交易機制:購買者先將自己的加密貨幣 存入平台的「戶頭」,待交易完成無異議後,平台再將毒資轉至賣家的帳戶,5%的運營費用便在此過程中收取。從2020年10月至2024年3月,全球暗網用戶通過「匿名市場」交易的毒品達到數百公斤,總價值超過1億元。在整個流程中,林睿庠以「法老」(Pharoah)的假名監督整個平台的運營,並擁有最高決策權。

林睿庠來自台灣,被捕時年僅23歲。他被控一項參與持續犯罪集團罪(engaging in a continuing criminal enterprise),根據聯邦法律,這項罪行的最低刑期為終身監禁。此外,林睿庠還被控一項毒品共謀罪(narcotics conspiracy)、一項洗錢罪(money laundering)和一項共謀銷售摻假和摻雜藥品罪(conspiracy to sell adulterated and misbranded medication),20日將在紐約南區聯邦法院過堂。