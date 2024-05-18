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亞裔肝癌發病率高 華康會護肝講座推廣知識助防範

記者顏潔恩／紐約報導
華裔癌症專科醫生郭松川(右二)榮獲表彰。(記者顏潔恩／攝影)
華裔癌症專科醫生郭松川(右二)榮獲表彰。(記者顏潔恩／攝影)

在布碌崙(布魯克林)華人健康協會的邀請下，華裔癌症專科醫師郭松川17日受邀到班森賀會所舉辦「關愛你的肝臟」講座，吸引數十名長者到場聆聽；郭松川表示，肝癌在亞裔群體中擁有很高發病率，可亞裔又相對地對該病症了解得少，往往未能及時獲得治療，他呼籲民眾能鞏固這方面的知識、定期身體檢查，早發現早治療。

華裔癌症專科醫生郭松川(左)帶來護肝講座。(記者顏潔恩／攝影)
華裔癌症專科醫生郭松川(左)帶來護肝講座。(記者顏潔恩／攝影)

郭松川介紹，肝臟是人體內最大、且唯一可以再生的器官，作為身體的「過濾器」，它幫助清除毒素、分解食物；而從2000年至2019年間，罹患肝癌的人數上升約34%，超過4萬名美國人確診、3萬人死於肝癌，其發病率在美國呈現上升趨勢。

對亞裔而言，男性死於肝癌的風險比非洲裔、西語裔、和白人高出60%，女性則比其他族裔高出兩倍，亞裔罹癌的風險因素較高的原因，可歸咎於乙型肝炎和二型糖尿病等引發的肝癌病症、飲酒過多和抽菸的生活方式、以及族裔背景，本就有較高的危機。

郭松川表示，對於其他可能引起肝癌的病症，患者需要控制血糖、進行藥物控制等，平日也該限制酒量、戒菸，而身為亞裔，則必須意識到這些風險並定期接受健康篩檢；若在肝癌早期時發現，可通過手術移植或切除部分感染的肝臟，之後該器官也會再重新生成，倘若處於中、晚期，則需要靠手術以外的治療方式，但此時的患者也不要氣餒，儘管無法根除，但仍可使用不同的手段對病症進行控制。

華康會會長陳麗娜表示，她的父親就因罹患肝癌過世，當初因家族有胃癌病史，家人在父親不舒服時先找到的胃科醫師，當發現是肝臟出了問題時，體內的腫瘤已經擴大，無法挽回生命；她希望藉由本身的經歷，提醒華裔民眾平日要注意身體、定時檢查。州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧當日也頒發表彰給郭松川，感謝他在醫療界的貢獻。

亞裔 華裔 癌症

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