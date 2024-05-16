市議長及維權團體 抗議市府砍教育預算

維權學生代表發言。(記者范航瑜／攝影)

在紐約市 議會舉行聽證會之前，拯救教育緊急聯盟(Emergency Coalition to Save Education Programs)15日在市政廳前集會，反對市府的教育預算 削減。該倡議同時得到了市議長歐德思(Adrienne Adams)的支持。

拯救教育緊急聯盟指出，紐約市公校的教育項目長期依賴臨時聯邦疫情救濟資金和市政府資金，而聯邦資金即將於今年6月到期。聯盟發言人表示：「我們認可市長亞當斯(Eric Adams)的2025財年行政預算，包括約6億元的資金，從而幫助維繫許多教育項目。但同時，很多重要計畫被排除在預算之外，或沒有完全恢復到合理的水平。」

即將到期卻未被納入下一學年預算的項目，包括教授反霸凌課程的「修複式正義」訓練、幫助培養學生領導能力和準備大學申請的學生成功中心(Student Success Centers)、心理健康連續體(Mental Health Continum)，以及針對移民的移民家庭 溝通與外展項目(Immigrant Family Communication & Outreach)。此外，一些計畫只獲得了部分資金恢復，仍面臨較大的預算缺口，其中包括3-K和Pre-K學前班項目。

一位聯盟代表表示，學前班教育尤為重要。她七歲的孫子因為不會說話需要治療和參與特殊項目，削減學前班項目經費將導致更多像她孫子這樣的孩子失去幫助。「學前班時期是我們孩子的心智正在形成的時候，如果我們對這一時期的教育缺乏關注，所有的孩子都將變得更脆弱，」她說。「所以我們要求市長不僅恢復所有的資金，而且我們需要更多的資金。」

在隨後的市議會公聽會上，聯盟的訴求也得到了市議會的支持。「紐約市的學生還在從疫情造成的學業損失中恢復，這需要通過重要的教育計畫提供支持。議會一直呼籲市府為這些即將到期的項目做出資金承諾。」歐德思表示：「教育必須成為我們城市預算的重中之重，我們將繼續推動我們孩子和社區應得的投資。」