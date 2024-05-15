仇亞依舊嚴重 亞裔仇恨數據庫上線 籲受害者報告

「亞裔美國人仇恨追蹤」網站首頁。(網頁截圖)

鑒於在過去一年，有五分之一的紐約亞裔 人口曾遭到過人身攻擊，百人會 (Committee of 100)與亞裔美國人基金會(TAAF)14日宣布，已推出一個在線數據庫，用於幫助亞裔居民報告自己遭遇或目擊的仇恨犯罪事件，並對這些數據加以追蹤，以作為未來的研究資料。

數據庫名為「亞裔美國人仇恨追蹤」(AAPI Hate Tracker)，所有認為自己遭到了源自仇恨、偏見或歧視的騷擾或暴力事件的人都可以在此網站上報告，並未直接受害但見證了相關事件的目擊者也可以提交報告。

使用者在進入報告頁面後，會在指定回答欄內，按要求填寫自己的角色(當事人或目擊者)、仇恨事件發生的具體時間、地點以及簡單描述等。

TAAF執行長陳諾曼(Norman Chen，音譯)介紹，數據庫與警方的系統並不相連，有些亞裔居民出於種種原因、不願向警方報告自己的遭遇，而這個數據庫則提供匿名舉報功能，讓仇恨受害者能夠無所顧慮地報告。

「亞裔美國人仇恨追蹤」項目由百人會和TAAF出資，得到了聯邦司法部提供的資助，也得到紐約市 的多個亞裔社區機構的支持。百人會臨時主席蔡辛迪(Cindy Tsai，音譯)表示，亞裔美國人當前的安全感依舊匱乏，根據去年的調查結果，過半亞裔人口擔心自己會收到仇恨犯罪的傷害，9%的亞裔曾切身體會過仇恨事件，因此持續的研究和干預依舊有必要。

而根據TAAF的研究，在過去的一年，有五分之一的紐約亞裔人口曾遭到過人身攻擊，一半受訪者表示曾在過去一年中遭遇過侮辱或騷擾，而高達83%的亞裔女性認為公共安全是紐約市的主要問題。

數據庫的網址為https://www.aapihatetracker.org/，使用者無需使用自己的真實身分信息或電子郵箱註冊，便可直接進入報告頁面。