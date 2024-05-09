皇后區、布朗士監獄工程 恐拖到2031年

曼哈頓華埠旁的新監獄建案需要首先拆除舊的拘留所建築，而在社區的長期抵制和拖延下，隨著2027年迫近，拆除工作尚未完成，新建案尚無確切時間表。(記者許君達／攝影)

政府公共財政紀錄顯示，紐約市計畫與建築承包商簽署位於皇后區和布朗士 的新監獄 建設工程合同，但合同期限均長達七年，這意味著完工時間將遠遠遲於2027年關閉雷克島(Rickers Island)監獄的計畫。

所披露的合同內容顯示，位於皇后區秋園(Kew Garden)的新監獄建設資金超過39億元，合同期限超過七年；布朗士監獄的預算為29億元，施工期同為七年。如果兩個建案都能順利簽約並開工，最早也要到2031年才能完工。

歷史悠久的雷克島監獄因其內部條件缺乏人道、大量在押人員非正常死亡而廣受惡評，2019年，當時的市議會通過法案，要求市府在2027年8月前完全關閉該處羈押設施，並由時任市長白思豪(Bill de Blasio)簽署生效。作為配套項目，市政當局推動在除史島外的四區分別新建監獄的計畫，滿足羈押需求，新監獄的選址均以緊鄰刑事法院為首要考慮。

不過根據目前的情況，即使推進速度最快的布碌崙(布魯克林)監獄建案，依合同也至少要到2029年才能完工。而在遭遇社區反抗最激烈的曼哈頓，甚至連建設合同都還沒有出爐，完工時間更無法預測。

對於這個現實與理想之間的時間差，市議長歐德思(Adrienne Adams)發表聲明稱其「令人擔憂」，並要求市府尋找替代方案，以滿足按期關閉雷克島監獄的法律要求。市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)此前則表示，2027年這個最後期限前無法完成任務。

曼哈頓監獄的預定地點位於華埠 旁，其建案長期以來一直遭到包括華埠在內的周邊社區的抵制。長期參與反建監獄的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，從皇后區和布朗士的經驗看，華埠監獄的建設成本只會更大、工時只會更長。而現在既然合同都還八字沒一撇，就意味著沒有可能讓市府如願按期完成工程，社區也就還有更多的空間去與當局談判或溝通，以尋找替代雷克島的更佳方案。他還說，此前六年的抗爭並非無用，至少讓我們有了以拖待變的機會。