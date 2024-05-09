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紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

皇后區、布朗士監獄工程 恐拖到2031年

記者許君達／紐約報導
曼哈頓華埠旁的新監獄建案需要首先拆除舊的拘留所建築，而在社區的長期抵制和拖延下，隨著2027年迫近，拆除工作尚未完成，新建案尚無確切時間表。(記者許君達／攝影)
曼哈頓華埠旁的新監獄建案需要首先拆除舊的拘留所建築，而在社區的長期抵制和拖延下，隨著2027年迫近，拆除工作尚未完成，新建案尚無確切時間表。(記者許君達／攝影)

政府公共財政紀錄顯示，紐約市計畫與建築承包商簽署位於皇后區和布朗士的新監獄建設工程合同，但合同期限均長達七年，這意味著完工時間將遠遠遲於2027年關閉雷克島(Rickers Island)監獄的計畫。

所披露的合同內容顯示，位於皇后區秋園(Kew Garden)的新監獄建設資金超過39億元，合同期限超過七年；布朗士監獄的預算為29億元，施工期同為七年。如果兩個建案都能順利簽約並開工，最早也要到2031年才能完工。

歷史悠久的雷克島監獄因其內部條件缺乏人道、大量在押人員非正常死亡而廣受惡評，2019年，當時的市議會通過法案，要求市府在2027年8月前完全關閉該處羈押設施，並由時任市長白思豪(Bill de Blasio)簽署生效。作為配套項目，市政當局推動在除史島外的四區分別新建監獄的計畫，滿足羈押需求，新監獄的選址均以緊鄰刑事法院為首要考慮。

不過根據目前的情況，即使推進速度最快的布碌崙(布魯克林)監獄建案，依合同也至少要到2029年才能完工。而在遭遇社區反抗最激烈的曼哈頓，甚至連建設合同都還沒有出爐，完工時間更無法預測。

對於這個現實與理想之間的時間差，市議長歐德思(Adrienne Adams)發表聲明稱其「令人擔憂」，並要求市府尋找替代方案，以滿足按期關閉雷克島監獄的法律要求。市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)此前則表示，2027年這個最後期限前無法完成任務。

曼哈頓監獄的預定地點位於華埠旁，其建案長期以來一直遭到包括華埠在內的周邊社區的抵制。長期參與反建監獄的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，從皇后區和布朗士的經驗看，華埠監獄的建設成本只會更大、工時只會更長。而現在既然合同都還八字沒一撇，就意味著沒有可能讓市府如願按期完成工程，社區也就還有更多的空間去與當局談判或溝通，以尋找替代雷克島的更佳方案。他還說，此前六年的抗爭並非無用，至少讓我們有了以拖待變的機會。

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