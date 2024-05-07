我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

2024亞裔權勢榜 孟昭文第2劉醇逸第3

記者鄭怡嫣／紐約報導
2024年紐約州最具權勢的亞裔百大人物榜，孟昭文排第二。(取自孟昭文辦公室)
2024年紐約州最具權勢的亞裔百大人物榜，孟昭文排第二。(取自孟昭文辦公室)

每年都會發布各行各業影響力榜單的「City & State New York」，6日公布2024年最具權勢的亞裔百大人物(The 2024 Power of Diversity: Asian 100)，國會議員孟昭文以及州參議員劉醇逸，分別位列第二及第三名。兩位女性副市長，負責經濟和勞工發展的菲律賓裔斯普林格(Maria Torres-Springer)以及主管運營的南亞裔喬西(Meera Joshi)，則並列第一。

今年為孟昭文任國會議員第11年，她在去年的榜單中排名第一。去年2月，她被眾議院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)任命，負責由12名國會議員組成的地區領導委員會(Regional Leadership Council)，擔任眾議院和白宮之間的聯絡人，並推動總統拜登簽署的法案在全國實施。她在國會的地位近年來不斷攀升，作為眾議院撥款委員會的副高階委員(Vice Ranking Member)，若民主黨在今年重掌眾院多數，她也有望在聯邦撥款事項中獲得更大的權力。

州參議員劉醇逸今年仍排名第三，作為州參議會紐約市教育委員會主席，他在教育政策的推動方面有實質的影響，由他發起的紐約市小班制法案，在前年年中通過。今年有關是否延長市長公校控制權(Mayoral Control)的討論，也使得一直受到關注。最終在州長預算案中，市長公校控制權延長兩年，並加以強有力的監管與保護措施。

前十榜單中，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)、市計程車暨禮車管理局(TLC)局長都勇(David Do)、市小商業局局長金德彥(Kevin D. Kim)等，並列第五。紐約州總務局局長梅雪雲(Jeanette M. Moy)、州參議會首位亞裔女性代表曲怡文、第一保健總裁暨執行長王佩錦、華策會總裁兼首席執行官何永康，則分列第六、七、九、十名。

其他上榜的華裔，還包括第13名市都市規畫局執行總監陳怡文、第17名市議員黃敏儀及莊文怡、第20名市立大學勃魯克學院校長吳思永、第21名皇后學院校長吳華揚、第23名亞美法律援助處(AALDEF)行政總監馮美琪(Margaret Fung)、 第24名市長社區心理健康辦公室主任黃伊華、第25名法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得等。

亞裔 眾議院 紐約市

上一則

共和黨民代參選人 轟移民政策一團糟

下一則

紐約客談／調漲穩租公寓 須找平衡點

延伸閱讀

山米法案終通過 紐約市將可自行決定道路限速

山米法案終通過 紐約市將可自行決定道路限速
孟昭文助防青少年暴力組織 獲80萬聯邦資金

孟昭文助防青少年暴力組織 獲80萬聯邦資金
劉醇逸、金兌錫提案 紐約州預算納入「占屋者」依法不再享租客權利

劉醇逸、金兌錫提案 紐約州預算納入「占屋者」依法不再享租客權利
皇后區定期小商業法律諮詢 5╱3登場

皇后區定期小商業法律諮詢 5╱3登場

熱門新聞

哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
涉及攻擊他人的四名華男。(市警提供)

紐約布碌崙華男俱樂部遭圍毆 酒瓶砸頭重傷…警通緝這4人

2024-05-04 13:36
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

2024-05-06 06:19
身著黑衣黑褲的非洲裔男子對西語裔男子揮拳相向，西語裔男子嘴裡冒血。(金山提供)

紐約法拉盛水果店外3非裔把西語裔打到吐血 嚇壞華人老闆

2024-05-03 19:28
(路透)

逮捕282人 亞當斯宣告紐約挺巴學運結束：有外部勢力介入

2024-05-01 15:32

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁