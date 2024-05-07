2024亞裔權勢榜 孟昭文第2劉醇逸第3

2024年紐約州最具權勢的亞裔百大人物榜，孟昭文排第二。(取自孟昭文辦公室)

每年都會發布各行各業影響力榜單的「City & State New York」，6日公布2024年最具權勢的亞裔 百大人物(The 2024 Power of Diversity: Asian 100)，國會議員孟昭文以及州參議員劉醇逸，分別位列第二及第三名。兩位女性副市長，負責經濟和勞工發展的菲律賓裔斯普林格(Maria Torres-Springer)以及主管運營的南亞裔喬西(Meera Joshi)，則並列第一。

今年為孟昭文任國會議員第11年，她在去年的榜單中排名第一。去年2月，她被眾議院 民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)任命，負責由12名國會議員組成的地區領導委員會(Regional Leadership Council)，擔任眾議院和白宮之間的聯絡人，並推動總統拜登簽署的法案在全國實施。她在國會的地位近年來不斷攀升，作為眾議院撥款委員會的副高階委員(Vice Ranking Member)，若民主黨在今年重掌眾院多數，她也有望在聯邦撥款事項中獲得更大的權力。

州參議員劉醇逸今年仍排名第三，作為州參議會紐約市 教育委員會主席，他在教育政策的推動方面有實質的影響，由他發起的紐約市小班制法案，在前年年中通過。今年有關是否延長市長公校控制權(Mayoral Control)的討論，也使得一直受到關注。最終在州長預算案中，市長公校控制權延長兩年，並加以強有力的監管與保護措施。

前十榜單中，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)、市計程車暨禮車管理局(TLC)局長都勇(David Do)、市小商業局局長金德彥(Kevin D. Kim)等，並列第五。紐約州總務局局長梅雪雲(Jeanette M. Moy)、州參議會首位亞裔女性代表曲怡文、第一保健總裁暨執行長王佩錦、華策會總裁兼首席執行官何永康，則分列第六、七、九、十名。

其他上榜的華裔，還包括第13名市都市規畫局執行總監陳怡文、第17名市議員黃敏儀及莊文怡、第20名市立大學勃魯克學院校長吳思永、第21名皇后學院校長吳華揚、第23名亞美法律援助處(AALDEF)行政總監馮美琪(Margaret Fung)、 第24名市長社區心理健康辦公室主任黃伊華、第25名法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得等。