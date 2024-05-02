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紐約州府重打零售盜竊 小商家裝監控可抵免稅收

記者劉梓祁／紐約報導
州預算打擊零售盜竊，霍楚介紹細節。(陳作舟提供)
州預算打擊零售盜竊，霍楚介紹細節。(陳作舟提供)

紐約州議會已於上月通過總額2370億元的2025財年預算，此前曾表示將重點打擊零售盜竊的州長霍楚(Kathy Hochul)，5月1日向多位零售業代表介紹預算細節，其中包括500萬元的稅收抵免資金，使零售業者和小商家們在購買或升級安全系統或設備時，能夠享有稅收抵免優惠，從而免受猖獗的零售盜竊的影響。

霍楚表示，新預算中針對零售業者及小商家的保護可謂到達「新里程碑」，因其不僅對攻擊零售業工作者的罪犯設立新的重罪處罰，並將為安裝監控攝像頭或其它防盜設施的商家，提供共500萬元的稅收抵免。每個商家的抵免金額為3000元。此外，新預算中還納入了4020萬元，予以州警和地方執法部門聯合成立的零售盜竊專項工作組。

面對包括曼哈頓華埠商業改進區行政總監陳作舟等在內的商業代表，霍楚表示，打擊「有組織性的零售盜竊」，為當下工作重點之一。新財年預算針對多個執法薄弱環節，並增強了執法機關、檢察官和商家的權利。

最新的數據顯示，有組織的零售盜竊案件，在過去六年連續錄得升高，其中紐約市所記錄竊案，在2017年至2023年間上升51%。同期，市內的搶劫、重竊和微竊案也上升86%。

對此，霍楚指，將推出五項計畫，嚴打有組織性的零售盜竊。其中，預算案將支持加強對攻擊零售工作者的刑事處罰，將其從輕罪提升為重罪，任何對員工所造成身體傷害的嫌犯，都將受到此制裁。

同時，預算案將允許檢察官在提出盜竊指控時合並被盜商品的價值，例如將不同商店的被盜商品一同計算，以便在相同的犯罪主體和行為之下達到更高的定罪門檻；預算還銷售被盜商品新定義為非法行為，以打擊第三方的賣家。

除此之外，市府將使用4020萬元，成立零售盜竊專項工作組，工作組將由州警、地區檢察官辦公室和地方執法機構組成，其中包括100名州警。

預算 零售業 霍楚

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