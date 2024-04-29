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中央公園 27小時內3起暴力搶劫

記者胡聲橋／紐約報導
曼哈頓中央公園近日在27小時內，發生三起搶劫案。(記者顏嘉瑩／攝影)
曼哈頓中央公園近日在27小時內，發生三起搶劫案。(記者顏嘉瑩／攝影)

近日曼哈頓中央公園在27小時內接連發生三起暴力搶劫案，令人不安，紐約市警已經加強對中央公園的巡邏；根據警方統計，中央公園今年共已經發生至少15起搶案，是去年同期三起的五倍。

警方稱，第一起搶劫案發生於25日晚間大約7時15分，當時一名28歲的年輕女子正行走在中央公園內的西97街，一名襲擊者從背後抓住了女子，要她交出手機和錢包，然後威脅說要性侵受害者，襲擊者接著對這名女子拳打腳踢。受害女子故意倒地，踡縮著身體，把包抱在身上，防止襲擊者搶包或強行脫她的衣服。襲擊者最後搶走了受害人的手機，但受害者沒有嚴重受傷。

第二起搶劫案發生於25日早6時15分，一名42歲的男子正在東59街交東路(East Drive)附近拍攝池塘照片，這時三名手持手槍的年輕男子向他靠近，其中一名匪徒用槍指著受害人的頭，他的兩名同伙多次猛擊受害者臉部並將他打倒在地，然後搶走了他的手機和錢包。

第三起搶劫案發生於26日晚上大約9時40分左右，地點是在東路(East Drive)109號。身高6呎2吋，體重超過200磅的受害人喬杜里(Ashikur Chowdhury)說，一群十幾歲的歹徒圍住了他，其中一名少年還用手槍指著他的臉並扣動了扳機，但手槍只是發出了「卡嗒」一聲。喬杜里當時沒有害怕，而是向這些人衝去，這些歹徒慌忙向南逃離現場。

連續發生的搶劫案讓中央公園的遊客產生了焦慮，上西區居民莫拉來茲(Deborah Moralez)在談到這三起搶劫案時說，她平時覺得中央公園相對安全，但最近她感到有些不安。不過，這並不會阻止她去中央公園。

到目前為止，警方還沒有因為這三起案件逮捕任何人，調查仍在繼續。

中央公園 紐約市 曼哈頓

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