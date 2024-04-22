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康尼島創傷康復中心啟用 為罪案受害者、家屬供服務

記者顏潔恩／紐約報導
市長亞當斯親臨該創傷康復中心，參與開幕典禮。(市長辦公室提供)
市長亞當斯親臨該創傷康復中心，參與開幕典禮。(市長辦公室提供)

在市議會的撥款下，布碌崙(布魯克林)康尼島一間全新的創傷康復中心(Trauma Recovery Center)近期宣布啟用，為當地遭遇犯罪的受害者、他們的家屬提供心理治療等服務；市長亞當斯(Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)本周親臨該中心，參與開幕典禮。

據悉，這間位於美人魚大道(Mermaid Avenue)的中心隸屬於「康尼島猶太社區理事會」(Jewish Community Council of Greater Coney Island)，將給經歷過襲擊、家庭暴力、仇恨犯罪等罪案的受害者，提供免費的輔導和相關的基本服務，以取得「創傷後的成長。」

作為一名醫生的執行董事維納(Moshe Wiener)表示，這個中心將改變弱勢社區獲得精神健康服務的景觀，為遭遇創傷和暴力的民眾獲得更多資源，且這只是個開始；該中心將由路易絲(Dulande Louis)醫生領導，她曾是Global Trauma Research組織的副主任，後來也是名社工，具有大量的經驗，「能有機會為這些長期遭到忽視的群體填補服務缺口，我感到謙卑和感激」，她說道。

包括康尼島的創傷康復中心在內，已是今年在紐約市開張的第五間中心，歸功於市議會500萬元的撥款；歐德思表示，市議會將繼續爭取額外720萬元的經費，以確保這些中心的永久設立，並在2025財政年期間另開兩間中心，「創傷康復中心是公眾安全設施中不可或缺的一個支柱，隨著康尼島中心啟用，布碌崙民眾將獲完善的服務，終止暴力循環。」

除了精神健康、生理康復服務外，該中心也為需要的人提供法律援助，協助受害者申請賠償、與執法當局合作提供指導，讓他們感覺到保護；這也包括在一些案例中，幫他們向房東、老闆溝通，預防造成第二次傷害。

根據數據，儘管布碌崙南區整體犯罪率下降，但今年仍累積了60宗強姦案、913起嚴重襲擊、以及17宗謀殺案；對此貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)指出，紐約市不能單靠紐約市警維護治安，應找到更全面的對策，這也包括讓受害者接受精神治療，以免情況惡化。

康尼島 布碌崙 紐約市

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