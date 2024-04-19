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東法拉盛男子霸房還出租被控5罪 無保釋放候審

記者和釗宇 / 紐約報導

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)18日宣布起訴東法拉盛居民羅德里格斯(Brian Rodriguez)，此人因非法霸占法拉盛的一座獨棟住宅並將住宅出租給他人，被控入室盜竊、重竊等五項罪名。羅德里格斯於同日過堂，但當庭就被無保釋放候審。

根據起訴書，羅德里格斯所霸占的住宅是一位名叫安達洛(Adele Andaloro)的女性業主2004年從其父手中繼承的，位於東法拉盛160街。今年2月17日，安達洛對住宅進行例行檢查時，發現前門在未經許可的情況下被更換，而她上一次檢查該房屋是在今年1月21日，當時房屋空置，沒有任何變動。

隨後幾天，業主看到羅德里格斯在家中出現，但她從未見過羅德里格斯，也從未授權他進入住宅。2月19日，業主當面質詢，羅德里格斯則聲稱他已經租下此處，但未指明從誰人手中租下。

2月29日，業主發現還有其他幾人未經允許留宿在住宅內。其中一名霸房者離開時未鎖門，安達洛隨即進入住宅並注意到前門增加了幾把新鎖。她隨即叫來一名鎖匠，立刻更換了門鎖。

同一天晚些時候，羅德里格斯來到住宅，強行推門進入，而業主則拚命頂住門，命令他離開並報警。警察到場後，羅德里格斯聲稱他是合法租戶，正在遭受房主的騷擾，要將他非法驅逐。隨後，業主被警方帶走。

業主後來找到皇后區地區檢察官辦公室，地檢處住房和勞工保護部門隨即對此案展開調查。在地檢處取得大陪審團的起訴後，嫌犯18日自首並於同日過堂。

現年35歲的羅德里格斯，報住東法拉盛的161街，他面臨五項指控，包括二級入室盜竊、四級重竊、四級非法占有贓物、二級非法侵入及四級刑事破壞。如果被定罪，他將面臨最高15年的監禁。地檢處律師在法庭上要求法官設保釋金10萬元，並對受害業主申請了保護令。

羅德里格斯在法庭上拒絕認罪，法官也未批准地檢處申請的保釋金，僅批准了保護令，因此嫌犯過堂後即被釋放候審，但須在家中禁閉。據了解，羅德里格斯曾有搶劫和毒品相關犯罪歷史。下一次過堂日期為5月13日。

法拉盛 皇后區 毒品

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