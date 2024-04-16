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川普「封口費案」曼哈頓開審 挺川華人上街

記者許君達／紐約報導
支持川普者在法院外集會。(記者許君達／攝影)
支持川普者在法院外集會。(記者許君達／攝影)

前總統川普「封口費」一案15日起在曼哈頓地區刑事法庭開審。當日，法庭外多條街道封閉，數百記者聚集在法庭門外、周邊街道以及法院大樓對面預留給集會者的集水池公園(Collece Pond Park)內追逐新聞，法庭周邊亦有大量警力部署。有數十名華人川普支持者到場支持，亦有華埠居民表示庭審擾亂社區正常生活。

在法庭外，百名左右川普的支持者聚集在集水池公園內表達聲援，其中有近20名華人。一名有著江浙地區口音但不願透露姓名的男士表示，在川普的任期內，通膨、治安和社會秩序都比現在要好，「法拉盛便當，當年賣3.75元一份，現在要10元；緬街(Main St.)周邊當年還有些秩序，而現在已經被無證攤販和無證移民占滿了。」他不滿民主黨「肆意揮霍」，「把納稅人的錢全花在不應該花的地方」，同時也認為針對川普的刑事指控是「用司法權打壓民意」。

民主黨65D區領袖于金山表示，他個人對川普沒有意見，但他也了解民主黨內的一些人對其恨之入骨。他說，如果他在民主黨內有更大的發言權，會勸說同事們盡量避免用司法手段去對付川普，因為起訴他，他的支持者凝聚力就強，結果反而讓他一次次地占領新聞頭條。「你不去理他，他現在可能都消失在歷史中了。」

而法院內外的大場面，對於相鄰的華埠居民來說，則可謂不勝其擾。住在哥倫布公園(Columbus Park)旁的社區人士陳家齡表示，當日早上，法院周邊的道路被封閉得水洩不通，直升機一大早就在空中盤旋、發出噪音，封閉的街道甚至不允許行人通過或穿越。而法院旁的巴士大街(Baxtar St.)封閉，導致他日常的遛狗路線被阻。

陳家齡表示，這樣一場「像猴戲一樣」的審判還要持續多日，實在荒謬，「一個該死的蠢貨奮力掙扎，只為自己不被下獄。」

華埠居民表示，交通封閉給法院旁邊的華埠社區帶來不便。(記者許君達／攝影)
華埠居民表示，交通封閉給法院旁邊的華埠社區帶來不便。(記者許君達／攝影)
反對川普者在集會場地舉標語。(記者許君達／攝影)
反對川普者在集會場地舉標語。(記者許君達／攝影)
反對川普者在集會場地舉標語。(記者許君達／攝影)
反對川普者在集會場地舉標語。(記者許君達／攝影)
兩派人士發生口角。(記者許君達／攝影)
兩派人士發生口角。(記者許君達／攝影)
兩派人士發生口角後，在警察的監督之下各自退場。(記者許君達／攝影)
兩派人士發生口角後，在警察的監督之下各自退場。(記者許君達／攝影)
川普「封口費案」曼哈頓開審，法院周邊大規模交通管制。(記者許君達／攝影)
川普「封口費案」曼哈頓開審，法院周邊大規模交通管制。(記者許君達／攝影)
支持川普的華人在法庭外聲援。(記者許君達／攝影)
支持川普的華人在法庭外聲援。(記者許君達／攝影)

川普 民主黨 華埠

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