紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，基本都是在上學或放學的路上意外走失，目前尚無人被找到；警方指出，此次兒童失蹤數量之高為歷年異常，仍在調查六起事件是否存在關聯。
根據市警消息，六名失蹤的青少年年齡範圍從13歲至17歲不等，失蹤案發地分布在全市各區，包括皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士區，屬於近年來，紐約市一次性失蹤兒童數量最高的案例。
警方表示，首名失蹤者為17歲的公校生Julissa Rodriguez，她最後一次被目擊是7日晚上，在位於布朗士堡壘山(Castle Hill)社區的家中。
隨後在9日，警方發現同日共有三名公校生相繼失蹤，他們最後一次被目擊都是在上學的路上。9日早上6時50分，12歲的Victorious Smith在離開家前往皇后區阿斯托利亞(Astoria)的全球教育學院(Baccalaureate School for Global Education)後失蹤；警方在全市醫院進行廣泛搜索後，仍未找到她的蹤跡。
同樣在9日，13歲的Jamel Coleman在上午9時45分，離開位於布朗士莫里斯大道(Morris Avenue)的家後消失。14歲的Zyava Smith也在早上8時，離開布朗士聲景(Soundview)社區的家去上學後失蹤。
緊接著10日，14歲的公校生Karina Brito失蹤，她最後一次被目擊是下午5時離開家時。近期最後一名失蹤者為13歲的公校生Luciante Chaudry，她在11日下午2時20分從布碌崙東紐約(East New York)的經典高中(The School for Classics)放學離開後，就再也沒有回過家。
警方呼籲民眾如果發現以上青少年的蹤跡或有任何線索，都可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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