華裔前軍人賣假疫苗卡 判刑21月

紐約居民劉嘉在新冠疫情期間製售假疫苗卡，被判21個月監禁，圖為真實的疫苗卡。(本報檔案照)

一名華裔前陸戰隊預備役軍人，向未接種疫苗 的人出售偽造的新冠疫苗接種卡，在近日被紐約聯邦東區法院判處21個月監禁。

檢察官稱，28歲的紐約市居民劉嘉(Jia Liu, 音譯)，與已認罪的詐騙犯羅德里格斯(Steven Rodriguez)合作，在疫情 最凶猛的幾個月間，竊取、偽造和分發假新冠疫苗接種卡。這些接種卡一共賣給300多人，幫助他們逃避對接種新冠疫苗有嚴格要求的工作場所、餐館和其他地方的檢查。

檢察官說，除了盜竊和製售假疫苗卡外，劉嘉和29歲的長島護士羅德里格斯，還向買家提供進入政府免疫數據庫的虛假途徑。去年，羅德里格斯被判處30個月監禁。

法庭文件稱，這兩人竭盡全力隱瞞製售假疫苗卡的行為。他們和其他同夥，用「禮品卡」等指代假疫苗卡，劉嘉還要求同夥通過加密應用程序進行通信並隱藏付款紀錄。兩人還偽造了內裝疫苗卡的郵件的來源，或者在信封上使用假名字。

劉嘉還專門針對軍隊人員，幫助陸戰隊預備役人員逃避軍隊的疫苗接種要求，甚至在加密消息應用程序中吹噓自己的所作所為。劉嘉寫道：「你不知道我在美國陸戰隊時偽造了多少文件」。

檢察官表示，劉嘉及其同夥更關心利潤 ，更想推動他們的反疫苗議程，而不在乎新冠疫情在美國造成數十萬人喪生。當人們都想去注射新冠疫苗時，劉嘉甚至給同夥發信息說「去他媽的疫苗」(f–k the vaccine)。

劉嘉還被指控在2021年1月6日的國會山叛亂期間，通過破碎的窗戶進入國會大廈，法庭文件稱，監控攝像頭記錄了劉嘉進入國會大廈的情況。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)在聲明中表示，在新冠疫情最嚴重的時候，劉嘉和羅德里格斯公然偽造疫苗卡並出售以獲取利潤，在這場致命的健康危機中將他人的安全置於危險之中。「這次起訴表明我們將繼續向那些參與新冠欺詐的人追究責任，震懾其他將自身利益置於公共健康之上的違法者。」