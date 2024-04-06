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地震自救3步驟 固定自己、保護頭頸、扶固定物

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聯邦急難管理局最新發布的地震自救建議提醒，地震期間自我保護有三大注意事項，一是固定自己，二為保護頭頸部，三則為扶住固定物。(路透)
聯邦急難管理局最新發布的地震自救建議提醒，地震期間自我保護有三大注意事項，一是固定自己，二為保護頭頸部，三則為扶住固定物。(路透)

新澤西州5日上午10時發生4.8級地震，距離震源60哩的紐約市，多數市民及建築亦感到搖晃，聯邦急難管理局(FEMA)最新發布的地震自救建議提醒，地震期間自我保護有三大注意事項，一是固定自己，二為保護頭頸部，三則為扶住固定物。

急難管理局提醒，地震期間以及主震後的餘震期間，需依循三大注意事項，一是固定自己，遇震者需雙手雙膝著地，抓住堅固物品，如果使用輪椅則需鎖上安全裝置，直到晃動停止。二是保護頭頸部位，遇震者可用手臂蓋著頭頸部，如果附近有堅固的桌子，則躲到桌子下方，如果附近無遮蔽物，則爬到內牆旁並遠離窗戶，過程中要避免爬過碎片，並保持雙膝著地或彎腰，保護好重要的器官。三則是扶住固定物，遇震者可在桌子下方一手保護頭頸部、一手扶住桌腳，若為坐姿，則彎腰往前，並用雙手蓋住頭頸部。

地震期間，遇震者若在車上，則應靠邊停車，並拉起手煞車。若在床上，則應臉朝下，並用枕頭蓋住頭頸部，若在戶外，則應遠離建築物。若在室內，則不要跑到戶外並避開門口。

急難管理局也提醒，在地震發生後，若所在建築物已經損毀，遇震者應該迅速離開，不要再進入損毀的建築物。受困時，則可發送短信或敲打水管或牆壁，用襯衫等衣物摀住口鼻，保護好自身，切勿大喊大叫，若有隨身攜帶亦可使用哨子。若居民處於濱海地區，應提防海嘯，在地震後立即前往地勢較高或內陸地區，由於水裡可能有化學物質、污水、或碎片等有害物質，居民也應避免接觸積水。此外，地震後也應第一時間檢查自己是否受傷，如受過訓練，可在確認無受傷的情況下再協助他人。

聯邦急難管理局發布的更全面的中文版本地震安全檢查表，可登陸網站https://shorturl.at/lDGQ8查閱，美國地質調查所(US Geological Survey, USGS)的全國及全世界最新地震通報地圖，可登陸網站https://reurl.cc/2z5Kdv查閱。

地震 新澤西州 紐約市

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