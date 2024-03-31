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紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

法拉盛購物中心 停車費2小時竟20元 華人：無法接受

記者邢易霖 / 紐約報導
天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)
天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區法拉盛每到假日購物、吃飯人潮不少，附近停車位難求，位於大學點大道(College Point Blvd.)上的天景購物中心(The Shops at Skyview)擁有付費停車場，為許多民眾到附近購物的停車選項，但近日有華人發現停車費突然上漲，兩個小時收費20元。

據民眾星女士反應，她於近日在天景購物中心的停車場準備繳費離開時，發現停車費突然上漲，她從上午11時46分進入停車場、下午2時4分離開，停車2個小時18分鐘，被系統要求繳納20元；根據購物中心官網，原本該處停車三小時僅需5元，停24小時也只需24元。

一開始星女士以為是機器出了故障，於是嘗試去人工窗口進行支付，結果仍被告知需要收取20元。對此她感到非常驚訝，準備找工作人員詢問，結果發現有一張紙貼在辦公室的窗戶上，上面寫著上午11時40分至下午1時40分進場的車輛需支付20元的費用，但未說明停車費上漲的原因。

她表示，這種收費規則之前從未有過，也沒有任何事先通知，「停車費突然加價，真的讓人難以接受。」

由於天景購物中心鄰近花旗球場(City Field)，由於美國職棒大聯盟新賽季開打在即，對此正在停車的華人呂先生說：「也許是為了控制車流，球場附近沒位置停車了，許多人都會選擇到購物中心停車，停車位會因此變得緊張稀缺。」

另一位民眾江女士則表示收費不合理，面對停車費用增加，對於他們這些常常到商場購物的居民來說，實在是負擔過重。她認為至少應該提前通知，並且在停車場入口處張貼明顯的告示和標識，車主才可以選擇錯開這個時間段進入，避免花費過多的時間和停車費。

停車場的工作人員則表示，所有從上午11時40分至下午1時40分進入的車輛統一收20元，包括送貨服務的車輛；持有BJs和華人超市昌發(Skyfoods)收據的民眾則依規可享有折抵。該名工作人員表示，費用上漲只是遵循規章制度行事，希望公眾能夠選擇合適的時段來停車，以減少誤會和糾紛。

星女士準備離開停車場時，系統顯示需繳費20元。(讀者提供)
星女士準備離開停車場時，系統顯示需繳費20元。(讀者提供)

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