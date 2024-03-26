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紐約市議會上訴 重審非公民投票案 華人維權人士支持

記者范航瑜／紐約報導
「我們的城市，我們的投票」(Our City, Our Vote)聯盟成員與官員在市政廳前舉行集會。(記者范航瑜／攝影)
「我們的城市，我們的投票」(Our City, Our Vote)聯盟成員與官員在市政廳前舉行集會。(記者范航瑜／攝影)

紐約市議會25日向紐約州的終審法院州上訴法院(NYS Court of Appeals)提起上訴，要求推翻此前對於「我們的城市，我們的投票」(Our City, Our Vote)法案的裁決，該裁決禁止持有綠卡等的非公民人士在地方選舉中投票。「我們的城市，我們的投票」聯盟成員當日亦在市政廳前集會，敦促市長亞當斯(Eric Adams)加入上訴名單；市法律部門(City Law Department) 將代表市議會繼續跟進此事。

「我們的城市，我們的投票」法案在2022年提出，允許持有綠卡和其他在紐約市擁有聯邦工作授權的人士，在包括市長、市議會、區長等在內的地方選舉中投票。州高等法院法官柏爾奇奧(Ralph Porzio)於2022年6月首次裁定該法案違憲。亞當斯政府隨後提出上訴，但中審法庭州高等法院上訴法庭上個月駁回了市府的上訴。

市議會在公開聲明中表示：「通過賦予紐約市民參與民主程序的權利，我們可以提高公民參與度，從而使紐約市更加繁榮強大。我們希望州上訴法院能夠慎重考量我們的上訴。」

華人進步會代表李寶霞表示，「我們的城市，我們的投票」對華人社區尤為重要。華人社區裡有很多綠卡持有者，他們在美國已經居住了很長時間，卻始終沒有得到投票權，「投票權是公民參與的第一步，能夠幫助更多綠卡持有者成為公民。」

李寶霞說，還有不少華人綠卡持有者因種種原因想要保留原有國籍，不願成為美國公民。但他們長期在美國生活工作，已與美國公民無異，他們也理應獲得投票權。

來自民權中心(MinKwon Center for Commnuity Action)的韓裔維權人士朴黛安娜(Diana Park，音譯)表示：「我是紐約市百萬被剝奪權利而無法發聲的移民之一。我在這個國家生活了20多年，卻一次次被選舉拒之門外，只因他們覺得我『還不夠美國』。」

如果法律正式實施，紐約市850萬人口中將新增約80萬名合格選民。該法案一直以來受到進步派民主黨人的推崇，稱其將使紐約市政治更能夠代表民意；而共和黨人反對者認為，這一法案將導致選民欺詐。

韓裔維權人士朴黛安娜(Diana Park)發言。(記者范航瑜／攝影)
韓裔維權人士朴黛安娜(Diana Park)發言。(記者范航瑜／攝影)

投票 紐約市 綠卡

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