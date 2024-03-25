紐約地鐵去年重罪攻擊案 比疫情前多50%

數據顯示，與新冠疫情前相比，去年紐約市地鐵發生的重罪攻擊案(felony assault)數量增長超過50%。(本報檔案照)

數據顯示，與新冠疫情 前相比，去年紐約市 地鐵發生的重罪攻擊案(felony assault)數量增長超過50%；警方和相關專家認為，暴力事件的增加有警力不足、社會服務不夠、懲罰措施不夠等多重原因，但警方的多多巡邏，能極大程度震攝罪犯。

根據統計，疫情發生前，在地鐵發生的重襲案數量基本穩定，2017年、2018年、2019年分別為340起、375起和373起，但疫情後的重襲案急遽上升，2021年為466起，2022年飆升至556起，去年增加到570起，和2019年相比，增長達53%。

同時，凶殺案也明顯增加，2019年地鐵內有三起謀殺案，而2022年有10起，2023年有五起，而今年不到四個月，已經發生了三起謀殺案。此外，地鐵中的槍枝逮捕事件也有所增加，今年迄今已有17起，而2023年全年則為八起。

相應的，乘客數量也相比疫情前下降三成，疫情前，工作日約有550萬人乘地鐵通勤，如今只有400萬人。根據一份監督機構的報告，在2023年有49%居民表示在白天時段乘坐地鐵時感到安全，與2017年相比下降32%。

一名資深警員說，因為乘客較少，犯罪者變得更加大膽，「警方系統也存在著繫統性問題，如人手不足等；地方和州政府的懲罰性立法不夠；以及缺乏心理健康資源和不足的社會支持服務……，所有這些因素都導致暴力事件的增加。」

大都會運輸署員工和警察，在地鐵系統內受到的襲擊也增加不少。去年，有100名警察和60名員工被襲，2019年則為71名警察和32名員工被襲；在41起針對MTA員工的襲擊案中，有超過一半的嫌犯有精神病史。

因本年度至今發生已發生三起地鐵凶殺案，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在日前增派千名州警與國民兵，與市警(NYPD)共同巡查及檢查背包；市長亞當斯(Eric Adams)也同時宣布在特定高人流地鐵站 中加強安全措施，如進行隨機包檢，但也強調乘客可以拒絕檢查並離開車站。

MTA發言人弗洛雷斯(Joana Flores)說，「我們對紐約市警局保護紐約市民在交通繫統中的安全充滿信心，過去六周增派的1000名警官已顯著降低了犯罪率」。

紐約市立大學教授犯罪司法的教授赫爾曼(Christopher Herrmann)說，警察的在場與否，決定了犯罪率的高低，「他們必須以某種形式出現在(地鐵內)，人們才會感到害怕」。