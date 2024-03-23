州主計長：聯邦移民政策將影響紐約市經濟

州主計長狄拿波利發布報告稱，移民工對紐約市的經濟貢獻良多，聯邦應加強對於移民的開放政策並加速無證客工作許可審批。(記者許君達／攝影)

紐約州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)近日發布報告，稱紐約市 雖然湧入了大量無證客，但2023年外國出生的移工總人數與2015年的高峰時期相比反而有所下降。報告指出，紐約市的經濟高度依賴移民 勞動力，而聯邦的移民政策對紐約經濟的影響頗深。

根據統計數據，2023年紐約市共有181.6萬高於16歲的外國出生勞動力，其中包括無證移民在內的非美國公民的比例達到41%。這個數字雖然在疫情之後有所回升，但與移民數量高峰的2015年相比，2023年的移工數量還是少了1萬人。移民勞動力占全市勞動人口總數的44.3%，比全美範圍內的數字高出一倍有餘。而移民為城市貢獻的產值高達3830億元。

數據顯示，移民勞動力在收入較低的行業內占比最高，其中建築行業有70%的崗位由移民工承擔，交通運輸業的移工比例也達65%。此外，移民勞動力對技術密集型行業的貢獻也較大，教育和醫療服務行業的移工比例達43.6%，商業與專業服務行業移工占比達35.5%。

在紐約市移民勞動力的來源方面，亞裔人口超過56萬，占最大宗。從2015年至2023年的變化趨勢看，亞裔同樣是在所有少數族裔中增幅較大的。此外，加勒比地區移民的數量雖僅次於亞裔，但八年間人口減少了超過10%；人數增長最多的則是非洲裔，增幅達23%。

報告指出，聯邦的移民政策對紐約市的移民工數量和經濟貢獻的影響深遠。從2015年至2019年間，聯邦方面出台了多項旨在限縮移民數量的政策。在此期間，聯邦簽發的臨時工作簽證 減少了20%，永久居民簽證減少了13%，學生簽證數量也顯著下降，這對於紐約的就業市場和高校都造成了顯著的影響。此外，報告還特別提到，從川普開始執政的2017財年開始，紐約市遭到遞解驅逐的移民工數量猛增165%，達到2800人，這對於一些已經在紐約安居樂業的移民造成了恐慌。

對於當前的無證客危機以及勞動力就業不夠充分的問題，狄拿波利同樣建議聯邦方面加速工作許可的審批，以便將這些新移工的勞動力盡快釋放出來。此外，報告提出的建議還包括加強青年就業培訓以及幫助新移民跨越語言等方面的障礙等。