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華女電動車未熄火取餐被偷走 民眾相助鎖定竊嫌住處

記者顏潔恩／紐約報導
男子在華女進店後鎖定她的電動車。(視頻截圖)
男子在華女進店後鎖定她的電動車。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)一名華女日前取外賣，將未熄火的電動車停在8大道餐館外，遭一名疑似西語裔的男子偷走；在附近的「警民社安協會」隊員、以及幾名華人民眾，陪著華女四處尋找電動車，最終成功鎖定竊賊位置，但市警卻表示缺乏證據，無法進屋調查。

該名男子涉嫌偷走華女的電動車。(視頻截圖)
該名男子涉嫌偷走華女的電動車。(視頻截圖)

該事件發生於本月20日下午2時50分左右，一名華女騎著電動車取外賣，將未關閉電源的車停在8大道交55街處；疑似尾隨華女的一名西語裔男子，趁她離開後馬上跳上電動車，沿著8大道南向行駛，整個過程被餐館門口的監控錄像捕捉。

恰巧在附近的一名「警民社安協會」隊員，注意到該名男子匆匆騎車離開的景象，得知華女電動車在大庭廣眾下被竊，幾人報警後便在附近開始尋找竊賊，結果在53街853號的住處前，發現與其體貌特徵非常相似的男子。

該名竊賊住家前院堆積不少垃圾和電動車零件。(凌飛提供)
該名竊賊住家前院堆積不少垃圾和電動車零件。(凌飛提供)

趕到現場探查情況的社區人士凌飛指出，該住處看起來很破舊、且傳出一股大麻味，不僅前院堆滿電動車零件等雜物，門口還停放多輛電動車，懷疑受害者的電動車被拖進屋內拆除值錢的零件；期間疑似盜車的人，還換了兩次衣服想出門，看見一群人站在門外，又立即掉頭回屋內，行為可疑。

據周邊華人鄰居表示，該住處住著很多西語裔男子，疑似是個賊窩，居民放在門外的東西，在大庭廣眾之下也會被偷。

儘管一群人已經掌握竊賊住處，但抵達現場的市警66分局警員最終以證據不足為由，沒有進屋調查；凌飛表示，目前已向選區市議員莊文怡反應，希望能要求66分局加強附近巡邏，社區人士也提醒，民眾若看到可疑人事物，一定要報警，才不會助長犯罪風氣。

電動車 華女 8大道

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