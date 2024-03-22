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男喬裝快遞員入室盜竊 皇后區數度犯案

記者高雲兒／紐約報導
偽裝成亞馬遜快遞員的嫌犯，於過去一年在皇后區犯下九起入室盜竊案。(市警局提供)
偽裝成亞馬遜快遞員的嫌犯，於過去一年在皇后區犯下九起入室盜竊案。(市警局提供)

根據紐約市警方通報，一名偽裝成亞馬遜快遞員的竊賊，於過去一年在皇后區犯下九起入室盜竊案，且多為白天作案，金額達到數萬元；目前警方公布該男嫌的圖像，呼籲公眾提供線索。

根據警方的報告，這一系列盜竊事件始於2023年1月26日，首起案件發生在皇后區37街和28大道附近一住宅，男嫌破窗而入，偷走了大約4400元的珠寶和其他財物；從那以後，這名嫌犯多次作案，同年2月15日，男嫌進入長島市Crescent街與30大道附近的一住宅，並竊取了大約價值525元的珠寶及其他財物；同年2月21日，男嫌進入皇后區39街與43大道附近的一住宅，並竊取了大約價值2500元的財物。

同年8月24日，男嫌進入皇后區21街與46大道附近的一處住宅，並竊取了大約價值6000元的珠寶及其他財物；一個月後的9月29日，男嫌翻窗進入位於陽邊(Sunnyside)39大道與43大道附近的一住宅，盜取2800元現金和480元的財物。

該男子在今年持續作案，1月19日，該男子又進入位於皇后區43街與25大道附近的一住宅，竊取了大約價值300元現金和300元財物；1月30日，他試圖通過皇后區一住宅時失敗；2月28日，他破窗位於陽邊39大道與43大道附近的一住宅，竊取了大約價值9000元現金和1800元的財物。

最近一次作案時，男嫌於本月5日翻床進入位於53街和Skillman大道附近一住宅，竊取了大約6700元的現金和財物。警方描述該男嫌膚色較深，最後被看到時穿著一件亞馬遜配送員的背心。

警方表示，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區 亞馬遜 長島市

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