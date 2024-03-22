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法拉盛緬街長島鐵路站 竊案頻發

記者邢易霖 / 紐約報導
三位表現優異的警員獲得「月度最佳警察」嘉獎狀。(記者邢易霖 / 攝影)
三位表現優異的警員獲得「月度最佳警察」嘉獎狀。(記者邢易霖 / 攝影)

轄管包括皇后區法拉盛的市警109分局20日召開警民會，表示在緬街、羅斯福大道和長島鐵路橋下頻繁出現小偷和扒手，鎖定錢包和手機偷竊，有高達95%的犯罪都集中在該區域，提醒民眾注意；另外會上也表揚三名警員。

市警109分局新科局長、副督察(Deputy Inspector)科爾曼(Kevin Coleman)在會上報告，過去一個月裡，該分局轄區內的犯罪案件數量從250起下降到114起，犯罪率整體下降了14%。儘管搶劫案有所增加，從之前的20起上升至27起，但重大襲擊案、入室盜竊和重大盜竊等都呈下降趨勢。

科爾曼說，不過在法拉盛市區頻繁出現小偷與扒手，特別是長島鐵路(LIRR)、羅斯福大道(Roosevelt Avenue)和緬街附近，有95%犯罪案件都集中在LIRR站點相鄰的兩個街區範圍內。

他解釋，許多扒手多搭火車從其他地區到法拉盛，且這些路上人潮眾多、人行道擁擠，行人就成為扒手犯案目標；科爾曼表示，警方已與專門小組合作，加大打擊力度，至今已成功逮捕三名嫌犯，他們通常專門盜竊錢包或手機，目的是為了轉手銷售。

他表示，警方不僅部署了便衣警察在關鍵地區進行監視，也積極與緬街附近的商家合作，由商家提供的監控視頻成為抓捕犯罪分子的有力輔助。當商家目擊有人企圖從顧客口袋中盜竊手機時，他們會立即聯繫警方，促成多次成功的逮捕行動。

科爾曼呼籲民眾需提高警覺，避免將手機、錢包和貴重物品放在容易被盜的地方，他還提醒民眾，竊賊可能會用各種手段分散注意力，方便犯案。

同時，他提到珠寶詐騙案件仍普遍存在。特別是針對可能有語言障礙的老年人。詐騙者利用各種手段，例如展示小冊子假裝推廣、詢問並提議試戴首飾，再暗中將真品替換為假貨等手法，許多受害者直到詐騙者離開很久後才察覺。

警方表示，除加強巡邏和監控，也將開展公眾教育活動，提升對這種詐騙行為的警覺性，呼籲民眾不要輕易向陌生人展示或提供貴重物品；警方也呼籲社區組織和老年人服務機構，提供輔助信息和資源，以幫助老年人識別和預防詐騙。

市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)則在會議上為三位表現優異的警員頒發「月度最佳警察」嘉獎狀，以肯定他們近期成功攔截非法車輛及打擊盜竊案件中的傑出表現。

警方表示，有95%的犯罪都發生在緬街、羅斯福大道和長島鐵路橋下。圖為緬街。(本報...
警方表示，有95%的犯罪都發生在緬街、羅斯福大道和長島鐵路橋下。圖為緬街。(本報檔案照)
會議上，當地民眾與科爾曼探討社區治安問題。(記者邢易霖 / 攝影)
會議上，當地民眾與科爾曼探討社區治安問題。(記者邢易霖 / 攝影)

長島鐵路 法拉盛 LIRR

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