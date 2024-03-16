解無證客危機 聯邦將再撥款紐約1.06億元

為協助紐約市解決無證客危機，聯邦近日宣布撥款1億600萬元。(美聯社)

面對大量湧入紐約市 的無證客，市府頻頻呼籲聯邦撥款協助解決危機，但卻無法獲得撥款；來自紐約的國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)近日宣布，紐約市將獲得1億600萬元撥款應對，這筆資金將由聯邦急難管理局(FEMA)撥付。

這筆資金是去年夏天國會承諾援助的剩餘部分。去年6月，國會宣布將為紐約提供1億5000萬元援助，但直到目前為止，市政府僅收到了不到5000萬元。

市長發言人表示，市府在近日提交了額外文件後，聯邦政府 已同意取消之前對分配資金的保留，使市府能夠申請高達1億700萬元的報銷。

市長亞當斯 (Eric Adams)的預算專家在市議會聽證會上透露，儘管聯邦政府指定了援助資金的用途，但紐約市目前僅獲得了4900萬元的援助，且由於聯邦政府的要求過於嚴格，使得獲得剩餘的1億700萬元異常困難。

亞當斯批評了將延遲歸咎於市府的論點，並指出，即使獲得了全部的1億5000萬元援助，面對下一財年預計將耗資100億元的無證移民危機，這筆資金仍是杯水車薪；「即使我們得到了全部的1億5000萬元，我們面臨的是40億元的預估開銷」。

舒默強調，共和黨應停止阻撓兩黨支持的邊境法案，以提供更多援助；另外他將協調聯邦急難管理局，派遣團隊協助紐約市處理援助文件和申請，同時將酒店報銷上限提高至15%，之前的上限僅為總援助的10%。