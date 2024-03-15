李進進遇害2周年 親友悼念追憶

中國民主黨全委會主席王軍濤14日帶領20幾位民運人士到李進進的墓地獻花掃墓。(中國民主黨全委會提供)

2022年3月14日，66歲的紐約華裔移民律師及民運領袖李進進，在位於皇后區法拉盛 的律師事務所內被殺身亡，持刀行凶的嫌犯張曉寧當場被捕。值李進進遇害兩周年之際，他的親屬及好友，14日至長島 蘇福克郡華盛頓紀念墓園獻花掃墓，發文緬懷，追憶他的生平事蹟，並繼續等待案情審理的結果。

李進進的前妻歐陽紅，以李進進作為學者及研究者的角度撰文，紀念他在上世紀80與90年代，在中國及美國做為法學學生和教師，並參與社會運動的點滴。

文中她寫道，李進進即使在秦城監獄 中，也保持著學習精神，「除了讀書以外，他還通過與難友的交談，了解他們的案情並給予法律諮詢，同時，他將這些案例和思考寫在粗糙的衛生紙上，留下了作為學生或老師在課堂上難以接觸到的各類案例的紀錄」。

李進進與歐陽紅於1993年帶著孩子來到紐約，1998年以李進進的名字創辦了律師事務所，也正是在這一律師所，25歲的張曉寧手拿蛋糕走進辦公室，佯裝向李進進道歉，卻持刀行凶。

「這樣一個努力學習的書生、為人師表的老師、勤於筆耕的學者、主持公道的律師，鮮活而健康的進進卻驟然離世，我之悲痛心情雖無法言喻，當我處理他的辦公室善後工作時，那重疊堆積的20多年的客戶檔案，已然是一個學者的心血凝成的豐碑，他留下的是一個律師對公平正義的守護精神，」歐陽紅寫道。

歐陽紅也向本報表示，隨著李進進的逝去，這一律師事務所已於2022年8月關閉，作為最老的員工，此前她和其他員工及兒子、兒媳一直在做律所的善後工作。她也仍在等待案情的審理結果。

李進進的弟弟說，「兩年了，要是時間能夠退回該有多好，特別是我的母親，我們還要不斷地找理由騙她、安慰她。你們能夠堅持紀念我哥，我們感到非常安慰！」。李進進快90歲的母親，至今不知道兒子已不在人世，家人稱他去了別的國家工作。

中國民主黨全委會主席王軍濤，14日也帶領20幾位民運人士，到李進進的墓地獻花掃墓，他表示，「兩年前的李進進追悼會上我曾經說過，進進，我寫的悼詞沒有寫完，每年都會接著寫，一直寫到中國民主化。」

他也希望美國當局能夠徹查及嚴懲兇手及涉案勢力，以告慰李進進的在天之靈。