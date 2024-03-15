華男睡夢中遭入室搶劫 給2萬元保命

居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社近日發生多起涉及華人 的入室盜竊、搶劫案，其中一名6旬華男 在房內熟睡時，遭兩匪踢開房門，壓在床上威脅；受害者最後給了匪徒2萬多元，才得以毫髮無損，兩嫌目前還在逃，市警籲知情民眾提供線索。

市警62分局紀錄顯示，該案發生於本月6日晚上10時左右，在位於16大道交76街的一棟住家內，當時67歲的華男正在臥房睡覺，突然有人一腳踢開他的房門；他驚見兩名匪徒衝上來，用力將他按在床上。

兩匪接著威脅他交出屋內的所有現金，否則將會傷害他，受害者聽後隨即下床，走向書櫃打開一個抽屜，將2萬元現金交給匪徒；兩匪得逞後便衝出臥室，從後門逃走，並跳上一輛停在屋前的黑色轎車，往不知名方向逃逸。

受害者確認兩匪離開後才撥電報警，不久後62分局派出警員抵達現場調查，也曾在附近區域搜尋嫌犯的身影，但無消息；警方研判，劫匪撬開受害者的後門闖入，未透露雙方是否可能相識，但不排除匪徒已觀察踩點一段時間。

該轄區日前也發生另一宗華裔住處遭入室盜竊的案，一名65歲華男報警稱，本月1日離開他哥哥位於S大道交西13街的一棟公寓，期間屋內一直沒人，直到9日下午他返回公寓查看時，發現遭人闖空門，貴重財物也不見蹤影。

儘管公寓門鎖沒有被撬開的痕跡，但華男明確記得離開前已上好門鎖；警方調查過程中，居住在樓下的租客透露，曾在9日凌晨聽到樓上傳來聲響，並看到兩名陌生男子從公寓出來，沿著S大道步行離開。