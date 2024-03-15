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法拉盛2按摩店去年8月遭查涉賣淫 1家疑仍在營業

記者高雲兒／紐約報導
根據起訴書，位於緬街的按摩店人員同意與臥底警察發生性行為，每次收費均在100元以上。(記者高雲兒／攝影)
根據起訴書，位於緬街的按摩店人員同意與臥底警察發生性行為，每次收費均在100元以上。(記者高雲兒／攝影)

在去年被警方搜查到在賣淫的兩家皇后區法拉盛按摩店，其中一家早就關門大吉，另一家則疑似仍在經營，且店旁又另開一家按摩店。附近商家抱怨，由於涉案店鋪的存在，常有嫖客前來騷擾，呼籲警方加強整治，維護社區秩序。

根據起訴書，涉案的按摩店位於緬街43-12號二樓，在去年8月曾遭到警方搜查；據悉，該店內人員同意與臥底警察發生性行為，每次收費均在100元以上。

另一家位於緬街的按摩店大門上的通知條被全部撕去，只剩下一些殘留的痕跡。(記者高雲...
另一家位於緬街的按摩店大門上的通知條被全部撕去，只剩下一些殘留的痕跡。(記者高雲兒／攝影)

在起訴書中，檢方除了對賣淫者提出指控外，也起訴該店房東CHUNG SHENG LTD和店鋪經營者。目前該按摩店大門上的通知條被全部撕去，只剩下一些殘留的痕跡，但是門牌還在。周邊一些商家表示，這家按摩店似乎仍在經營，而且緊鄰該店處，有另一家按摩店正在經營。

夾在兩店之間的一華人商家表示，常常被上門的嫖客找錯門；該商家表示，經常有非洲裔、西語裔或是印度裔的嫖客敲門，問他「有沒有按摩」、「有沒有小姐」，在幾個月來已經不堪其擾，「我覺得這要好好整治一下，對我們這裡的影響太不好了」。

位於凱辛納大道的按摩店在去年遭警方查抄後早就關門大吉。(記者高雲兒／攝影)
位於凱辛納大道的按摩店在去年遭警方查抄後早就關門大吉。(記者高雲兒／攝影)

而根據起訴書，另一家店則位於凱辛納大道(Kissena Blvd)44-06號地下室，名為XZ美容沙龍(Beauty Salon) ，警方在收到一男子來電後，於2023年8月24日與9月6日兩次搜查，沙龍內人員同意和臥底警察以100元和110元的金額發生性行為。

在遭警方查抄後，該址已經閒置許久，附近店家也表示，該按摩店已經關閉很長一段時間。

法拉盛 皇后區 華人

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