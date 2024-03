從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫,去年全面啟動新設施,旅客滿意度也大大提升,拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名,獲得了同級機場評比第一名的肯定。(美聯社)

紐約市皇后區的拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)曾因其陳舊設施和惡劣的衛生條件,被形容為「第三世界」級別的機場,在經過多年的翻新改造後,在近日獲機場服務品質調查(Airport Service Quality, ASQ)評選為2023年北美容納2500萬至4000萬乘客類別的「最佳機場」。

過去五年間,紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)投資數十億元,翻修拉瓜地亞興建全新的航站樓和機場道路,實現了從墊底到領先的轉變。

隨著新航站樓和機場道路的完工,2023年為拉瓜地亞機場新設施首次全年運營。自2018年以來,翻新工程使乘客滿意度提升了20%,整體評分從滿分5分中獲得4.24分。過去五年中,乘客對機場環境和設施清潔度的提升感到最為滿意,分別增長了21%和15%。其他顯著改善包括安檢流程、餐飲設施以及登機口區域的舒適度。

航港局執行長柯頓(Rick Cotton)表示,當時當局耗資80億元對機場改造時,「幾乎沒人相信我們能夠將其建設成一個真正的世界級機場」,這項肯定證明了機場的成功。

拉瓜地亞門戶合作夥伴(LaGuardia Gateway Partners)的首席執行官諾博(Suzette Noble)則說,該項肯定不僅屬於設計師和建造者,也是對每位員工為提升機場所做出貢獻的肯定。

機場服務品質調查由國際機場協會(Airports Council International)頒發,該協會是全球機場的唯一貿易代表機構。2023年,超過4200名乘客在拉瓜地亞機場的登機口前完成了服務質量調查。在超過4000萬乘客規模的機場類別中,紐約的甘迺迪機場和紐瓦克機場都未能上榜,德州達拉斯、喬州 亞特蘭大和多倫多的機場則獲此殊榮。