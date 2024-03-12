皇后區最有影響力100人 孟昭文第3、劉醇逸第5

每年都會公布各行各業影響力榜單的「City & State New York」公布「2024年度皇后區最有影響力100人」榜單，國會議員孟昭文排名第三。(本報檔案照)

每年都會公布各行各業影響力榜單的「City & State New York」11日公布「2024年度皇后區 最有影響力100人」(The 2024 Queens Power 100)榜單，多位華裔及亞裔 民選官員、社區領袖、學者等上榜，其中國會議員孟昭文排名第三，州參議員劉醇逸排名第五，市議員黃敏儀排名第15。

在該榜單中，排名第三的孟昭文是首位代表紐約州的亞裔國會議員，她已連續多年入選該榜單。根據榜單，在最近的選舉，孟昭文曾多次警告民主黨應該更加關注亞裔的需求，尤其是亞裔選民正逐漸向右轉的大背景下；此前，在仇亞與仇恨犯罪激增的情況下，由她提出的「新冠仇恨犯罪法案」於2021年被總統拜登簽字成法，她也對美國民權委員會(The U.S. Commission on Civil Rights)研究仇亞犯罪一舉表示支持。在地方上，她則呼籲對抗皇后區的洪水問題，並督促美國郵政局(USPS)解決郵件失竊的問題。

州參議員劉醇逸則和其他六名皇后區官員並列第五，作為州參議會紐約市 教育委員會主席，劉醇逸對紐約市的教育政策制定有著相當的影響，目前恰逢紐約市長公校控制權的延期年，劉醇逸認為，應該等州教育廳對該政策的評估報告出爐後再做定奪；他也對對市府推遲小班制的做法提出了批評。

榜單中，州參議員劉醇逸排名第五。(取自州眾議會官網)

今年該榜單排名第一的是紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)，榜單稱，她雖然仍與市長亞當斯(Eric Adams)保持者良好關係，但最近多次推翻市長對多個法案的否決，包括「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)、單獨監禁和住房補貼券立法(housing voucher legislation)。第二名則是州參議員及州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)，他提議優先考慮解決紐約州的住房危機，同時縮小預算缺口。

其他上榜的亞裔及華裔，還包括第十名韓裔州眾議員金兌錫，並列排名第15的法拉盛市議員黃敏儀、第23選區韓裔市議員李琳達(Linda Lee)、第26選區韓裔市議員元在熙(Julie Won)，第23名紐約市立大學(CUNY)皇后學院(Queens College)首位華裔校長吳華揚(Frank H. Wu)，第27名法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得，第45名民權中心執行主任John Park，第52名的富頓集團首席投資官蕭理查德(Richard Siu，音譯)，第69名非營利組織Pursuit華裔創始人許居逵(Jukay Hsu)，第79名競選顧問蘇艾伯特(Albert Suh，音譯)，第83名的華策會皇后區社區服務主管吳明曉，第92名的稅務專家余派里克(Patrick Yu，音譯)。