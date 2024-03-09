老人中心提供資源組織活動 成孤獨長者避風港

華人社區的獨居老人數量日益增加，他們在享受獨立生活的同時，也面臨著健康、孤獨和文化隔閡等多重困境。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩 / 攝影)

隨著全球化的加速，人口老齡化問題不僅僅是一個國家的挑戰，更是全球華人社區共同面對的課題。華人社區的獨居老人 數量日益增加，他們在享受獨立生活的同時，也面臨著健康、孤獨和文化隔閡等多重困境，而這個問題，在疫情之後日益嚴重。

華人社區的獨居老人數量日益增加，他們在享受獨立生活的同時，也面臨著健康、孤獨和文化隔閡等多重困境。(記者邢易霖 / 攝影)

一位居住在法拉盛的獨居老人李奶奶表示，她今年85歲了，早年從中國移民至美國，孩子在外務工，基本很少見面。她說「雖然子女偶爾會回來看我，但大多數時間我都是一個人。

李奶奶說，因為語言不通和文化差異，讓她很難融入當地社會，「有時候感覺自己被困在了兩個世界之間」；也因此她通常不會離開法拉盛，因為這裡隨時可以使用中文交流，周圍的同胞讓她有安全感和歸屬感。

有些老人為了應對孤獨的問題，選擇定期前往老人中心 ，那裡不僅提供了一個交流的平台，也成為了他們情感支持的來源。

78歲的黃奶奶是老人中心的常客，「在老人中心，我可以遇到很多和我有相似背景的人。我們一起唱歌、下棋、學習英語，這裡就像我的第二個家。」

靠著有限的退休金和子女的資助勉強維持生活的80歲劉奶奶說：「醫療費用是一筆很大的開銷，加上房租和日常開銷，每個月都要精打細算。」

大紐約老人中心的總經理邵華勇和福壽老人中心主任鄭石表示，老年人常常面臨各種挑戰，尤其是生活照顧和醫療服務方面。他們需要老人中心提供的資源支持，包括就醫和緊急情況下的送醫服務；老人中心就是他們「避風港」，通過組織各種活動豐富他們的世界，幫助他們解決日常問題。

他們指出，許多老人享有醫療保險 ，但仍有少數老人因為沒有保險或合法身分而難以獲得必要的醫療服務。即便面臨這些困難，老人中心也盡力協助他們尋找治療方案，包括私人支付或通過中心聯繫醫生。其次，獨居老人的生活空間有限，在合租的情況下可能會遭遇不便，個人衛生和搬家等問題也成為他們的負擔。再加上有些子女缺乏關心，有時即便面臨身體問題，家庭成員也不願承擔責任，導致老人與家人的關係變得疏遠，並從心理上對外界感到恐懼和疏離。