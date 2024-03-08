我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

華男借款走線來美僅3個月猝逝 親友求助華社伸援

記者胡聲橋／紐約報導
歐依輝透過走線抵美僅三個月，突發心臟病去世。(家屬提供)
歐依輝透過走線抵美僅三個月，突發心臟病去世。(家屬提供)

華裔走線客42歲歐依輝去年10月剛剛抵達美國，今年1月卻不幸因突發心肌梗塞亡故；做為家裡的經濟支柱，也是獨子，他的去世令仍在中國的父母妻女萬分悲痛，也使他們本來就貧困的生活雪上加霜。歐依輝的美國親友近日向美國亞裔社團聯合總會求助，呼籲華社伸出援手。

據歐依輝妻妹張女士介紹，歐依輝去年借下近30萬元人民幣(約4萬1705美元)偷渡債，從家鄉福建連江縣琯頭鎮出發，一路輾轉，最終穿越美墨邊境進入美國，在加州短暫停留後來到紐約。他在紐約工作了兩個月後，在芝加哥一家華人拉麵館找到了月薪3500元的工作，於是轉赴芝加哥打工。

歐依輝在拉麵館做雜工，雖然工作繁雜，他還是做得很高興，他告訴妻妹張女士，他喜歡這份工作，每天都做得很起勁。今年1月13日，當天早上6時多，住同一宿舍的工友還聽到他在打鼾，但到了9時去叫他起床上班時，卻發現再也無法叫醒他。歐依輝的口袋裡還裝著剛領到的半個月工資。經過法醫屍檢，歐依輝突發心肌梗塞在睡夢中死去。

張女士說，歐依輝來美前在家鄉做電焊工，他的家庭是村中較貧窮的，老父親一直神志不清，母親的收入非常微薄。他的妻子是家庭婦女，帶著兩個幼小的女兒，一個四歲、一個兩歲，歐依輝是家人的經濟支柱。為了追求更好的生活，歐依輝借債走線來美，本希望打拚幾年，等有了積蓄，再把妻兒接到美國來生活，卻不料驟然離世，命喪大洋彼岸，令家鄉一大家人悲痛欲絕。

歐依輝家人的生活本就艱難，現在還要償還偷渡債，今後的生活將愈加困苦，張女士希望鄉親和社會各界能伸出援手，讓一家人度過眼前的難關。

美國亞總會常務會長林里舉接待了前來求助的歐依輝的親友，他對歐依輝的遭遇深表難過和同情，並號召大家踴躍捐款，幫助歐依輝家鄉老小度過眼前的困境。

欲捐款相助者，可將支票寄到歐依輝妻妹張女士打工處，郵寄地址為1101 Park Ave, Cranston, RI 02910，Nifty Nail，收信人請寫Sumei Zhang。支票抬頭請寫Sumei Zhang，備註處(Memo)請註明「for 歐依輝家人」，捐款者也可通過Zelle轉帳至[email protected]

走線 支票 偷渡

上一則

州府甫宣布地鐵增派千名警力 又1乘客被刺傷

下一則

新報告：去年紐約市過半亞裔受訪者 遭仇恨攻擊

延伸閱讀

美國福州琅岐聯合總會 迎新春慶元宵聯歡晚會

美國福州琅岐聯合總會 迎新春慶元宵聯歡晚會
美國參與空投援助物資給加薩 一周內第3次

美國參與空投援助物資給加薩 一周內第3次
Temu為打進美國市場去年大手筆砸20億在Meta登廣告

Temu為打進美國市場去年大手筆砸20億在Meta登廣告
芝加哥越南光明寺信眾走春 拜訪芝加哥佛光山

芝加哥越南光明寺信眾走春 拜訪芝加哥佛光山

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證