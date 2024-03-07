30歲男華埠遭撞亡 維權組織：堅尼路是曼哈頓最危險街道

根據交通維權組織，堅尼路為曼哈頓最危險的路段之一。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)作為下城主幹道之一，車流量龐大且道路經常被卡車占據，過去經常發生交通事故，6日早一名30歲男子在過街時遭車撞擊搶救不治，駕駛肇事逃逸；根據交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)，該路段為「曼哈頓最危險路段」，過去五年，就有三名行人遭車撞亡。

交通替代表示，堅尼路為曼哈頓最危險路段之一。(交通替代提供)

根據市警(NYPD)華埠五分局，6日早約4時50分，在堅尼路交拉菲逸街(Lafayette St.)處發生車禍，警員到場後發現一名年約30歲的男子已無意識、情況嚴重，隨即緊急送醫後不治身亡，而肇事司機則在犯案後逃離；據了解，死者為外族裔。

華埠堅尼路車輛肇事逃逸，致一男子身亡。(截自CitizenApp)

警方初步調查顯示，死者事發時正於堅尼路中過街，但遭到一輛黑色休旅 車撞擊，後者隨即逃逸。五分局局長陳韜表示，據沿路監控所攝片段，肇事車輛在犯案後立即闖紅燈逃離，方向為堅尼路以東，但目前仍在調查駕駛員及車輛的信息。

而根據維權組織「交通替代」，堅尼路為曼哈頓「最危險的道路」之一，該組織表示，雖然用路人有64%為行人，但汽車與卡車占據了該條道路的大部分空間；另外根據「Spatial Equity」數據，華埠附近有79%的家庭沒有汽車，但該區的交通流量為全市最高、公車最慢、空氣汙染最嚴重的社區。

「交通替代」表示，在過去五年內造成三名行人死亡，並有四名自行車騎手和一名行人在兩年內遭遇嚴重事故，儘管堅尼路已被納入市交通局「零死亡願景」(Vision Zero)計畫中的重點街道，但該路段「未進行任何安全升級」，對此要求當局針對該路段進行調查，並限時改善；當天市議員馬泰(Christopher Marte)則前往視察堅尼路的安全情況。

城市數據顯示，在事發地的對出路段，去年共錄得84起車禍，造成27人受傷，其中包括六名自行車騎手和八名行人。