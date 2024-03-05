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曼哈頓亞裔翁被踢下月台 地鐵惡意傷害案今年2個月已351起

記者許君達／紐約報導
紐約地鐵近來連出惡意傷害案件。一名64歲南亞裔老者日前在曼哈頓34街地鐵站內被人無故踢下月台。(記者許君達╱攝影)
紐約地鐵近來連出惡意傷害案件。一名64歲南亞裔老者日前在曼哈頓34街地鐵站內被人無故踢下月台。(記者許君達╱攝影)

紐約地鐵惡意傷害案仍然頻發，一名64歲亞裔男子3日在曼哈頓中城地鐵站內被另一名陌生男子踢下月台，膝蓋及背部疼痛，所幸被旁人及時救起，沒有性命之憂。

最新數據顯示，2024年的前兩個月，紐約地鐵內就發生351起襲擊案件，比去年同期還增加13%。

據警方消息，事發在3日下午5時左右，正值周末人流高峰時段，在客流量很大的地鐵A/C/E線34街-賓州車站站內(34 St-Penn Station)。

據警方及知情人士，受害人阿布汗(Abu Khan)當時正站在月台拿手機通話，嫌犯上前詢問了一個問題，但受害人並未聽懂。隨後，嫌犯便一腳踢到他的背部，導致他站立不穩、跌入鐵軌。但在周圍人群的幫助下，受害人爬回月台上。

市警消息人士透露，嫌犯為約30歲男性，身高約5呎9吋、膚色較深、留有鬍子，犯案時全身皆著黑色衣物，戴帽和太陽鏡。此人仍在逃，警方也還未公布嫌犯照片。

據報導，阿布汗家住皇后區，是一名南亞裔穆斯林，在曼哈頓從事郵政工作，當天在下班回家等地鐵時遭遇攻擊。

他的妻子在受訪時表示，紐約地鐵「非常可怕」，而且這種可怕的事件「可能發生在每個人身上」。

最新統計顯示，2024年前兩個月，紐約地鐵系統內發生351起襲擊案件，比去年同期增加13%。在2023年共發生570起地鐵襲擊案件，平均每天發生1.5起。

更值得注意的是，近來接連發生的襲擊案件，很多並不以搶劫財物為目的，而是單純的惡意傷害。就在不到一周前，一名地鐵駕駛在探頭觀察月台情況時被人割頸，險些喪命。而僅僅一天之後，曼哈頓的地鐵車廂內又出現一起針對性少數人士的惡意砍人案，警方現已將其作為仇恨犯罪案件調查。

地鐵站 曼哈頓 亞裔

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