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哈德遜河浮屍疑為詐騙華女 警：仍待屍檢

記者邢易霖／紐約報導

紐約市警近日在曼哈頓哈德遜河(Hudson River)53號碼頭附近發現一具漂浮的女屍，經確認，死者是一名亞裔，年齡為45歲。目前，警方仍在等待法醫的屍檢報告，無法透露其相關身分信息；由於該事件與華人社區中同日報告失蹤的一名曾姓女士的年齡相吻合，曾女士被指控常年詐騙多位華人，涉及金額高達600萬元，有受害者懷疑兩案有關。

據悉，警方在2月27日上午8時30分左右接獲報案，在哈德遜河53號碼頭附近發現一具漂浮的女屍，地點位於肉品加工區(Meatpacking District)附近。警方表示，當該女子從水中被撈起時，她已無意識且沒有任何反應，身上沒有明顯的外傷痕跡，同時也未攜帶任何身分證明，將透過法醫通過屍檢確認身分及死因。

雖然警方目前尚未公布死者訊息，但根據曾女士的男友駱先生的說法，曾女士在27日淩晨4時離家，聲稱是去機場接人。她當時身穿紅色外套，並自那以後便未歸家；駱先生提到，他與曾女士為分居狀態，不經常同住，且離家前她沒有任何異常表現。在看到新聞後，駱先生前往警局，希望確認死者身分，卻被告知屍體仍在法醫處檢測

由於曾女士曾與多名華人有金錢往來，並曾承諾在27日返還部分錢款，卻於當日突然失聯，有不少受害者擔心，若該名女屍身分確認為曾女士，將無法拿回損失的財產。

對此由多位受害華人委託的律師吳仁達(Jenda Wu)表示，由於該案恐涉及詐騙集團且涉案金額龐大，若死者確定為曾女士，詐騙案也會持續進行調查。

華人 檢測 詐騙集團

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