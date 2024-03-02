哈德遜河浮屍疑為詐騙華女 警：仍待屍檢

紐約市警近日在曼哈頓哈德遜河(Hudson River)53號碼頭附近發現一具漂浮的女屍，經確認，死者是一名亞裔，年齡為45歲。目前，警方仍在等待法醫的屍檢報告，無法透露其相關身分信息；由於該事件與華人 社區中同日報告失蹤的一名曾姓女士的年齡相吻合，曾女士被指控常年詐騙多位華人，涉及金額高達600萬元，有受害者懷疑兩案有關。

據悉，警方在2月27日上午8時30分左右接獲報案，在哈德遜河53號碼頭附近發現一具漂浮的女屍，地點位於肉品加工區(Meatpacking District)附近。警方表示，當該女子從水中被撈起時，她已無意識且沒有任何反應，身上沒有明顯的外傷痕跡，同時也未攜帶任何身分證明，將透過法醫通過屍檢確認身分及死因。

雖然警方目前尚未公布死者訊息，但根據曾女士的男友駱先生的說法，曾女士在27日淩晨4時離家，聲稱是去機場接人。她當時身穿紅色外套，並自那以後便未歸家；駱先生提到，他與曾女士為分居狀態，不經常同住，且離家前她沒有任何異常表現。在看到新聞後，駱先生前往警局，希望確認死者身分，卻被告知屍體仍在法醫處檢測 。

由於曾女士曾與多名華人有金錢往來，並曾承諾在27日返還部分錢款，卻於當日突然失聯，有不少受害者擔心，若該名女屍身分確認為曾女士，將無法拿回損失的財產。

對此由多位受害華人委託的律師吳仁達(Jenda Wu)表示，由於該案恐涉及詐騙集團 且涉案金額龐大，若死者確定為曾女士，詐騙案也會持續進行調查。