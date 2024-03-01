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鄭祺蓉住所遭FBI調查 疑與競選貪腐有關

記者顏潔恩／紐約報導
鄭祺蓉住所於2月29日遭FBI調查，身陷爭議。(取自市長辦公室)
鄭祺蓉住所於2月29日遭FBI調查，身陷爭議。(取自市長辦公室)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)的特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)位於布朗士的兩處住宅，2月29日早，遭FBI突擊檢查，疑與調查亞當斯競選基金貪腐案有關；鄭祺蓉在亞當斯任布碌崙區長期間便與他共事，過去曾多次為他在華社發起籌款活動，包括以及盼了多年要建造布碌崙(布魯克林)華社牌樓一事，身陷爭議。

擔任該職、年薪10萬元的鄭祺蓉目前已暫停政府職務，儘管尚不清楚針對她的突檢是否與市長本人有關，但這已是亞當斯身邊的第三個接受調查的重要籌款人；據悉，2月29日早上6時左右，FBI官員進入鄭祺蓉位於布朗士Gillespie大道上的兩處房產，有第三處地址也遭搜查，但位置不明。

根據FBI發言人，當天的突檢內容為「當局正在布朗士佩勒姆灣社區(Pelham Bay)Gillespie大道，對鄭祺蓉進行執法活動。」但拒絕給出進一步詳細說明。

鄭祺蓉於去年底被爆出以權謀私，涉嫌要求亞當斯競選團隊志願者負責自家裝修，以換取市府工作，他前後為她的家採購、卸貨、物資擺放等，還定期要求幫她回覆郵件，並把英文翻譯成中文；另外，她還涉嫌強制企業高管捐款高額資金，換購市長官邸活動入場券。

圍繞鄭祺蓉另一個最大的爭議，是她在亞當斯擔任布碌崙區長期間成為辦公室的志工，多年來兩人搭檔通行，向8大道華社籌款超過20萬元；可資金去向如今下落不明，牌樓的興建計畫也悄無聲息；日前亞當斯則以市長身分，再提於曼哈頓華埠劉錦廣場修建歡迎牌樓，並表示將向社區籌款，也引發部分社區華人質疑。

另外還有紀錄顯示，鄭祺蓉曾任多個接受中共政府資助的華人團體顧問；她曾在2014年提到是中國投資集團「中華農業組織」(New York Sino Agricultural Organization)的執行長，在2010年代中期曾試圖買下位於上州的一所舊監獄，以期打造成農業教育中心。

但據知情人士透露，實際中共政府為幕後買手，希望將封閉式的空間改造成農業大學或職業學校，用以了解美國的農業技術，最終這項交易沒有實現。

亞當斯 布朗士 布碌崙

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鄭祺蓉遭調查…華社：盼查出資金流向 給社區交代

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