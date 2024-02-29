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紐約夫婦200萬買房遇「租霸」半年仍無法入住

記者高雲兒／紐約報導
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約市皇后區的住宅好區道格拉斯頓鎮(Douglaston)一對夫婦在去年斥資200萬元購買了一棟滿意的退休居所，卻因為遭遇無賴租霸，在近半年之後仍然無法搬入；夫婦表示已經上庭數次，卻拿租霸毫無辦法，還要支付房屋的一切費用，這讓他們欲哭無淚。

蘇珊娜(Susana Landa)和丈夫約瑟夫(Joseph Landa)在去年10月，在道格拉斯頓花費200萬元購買了一棟居所，因為這棟居所方便這對夫婦照顧患有唐氏綜合症的兒子，他們十分滿意。

前屋主過世 護理員拒搬

然而一個拒不搬出的非法租客弗洛雷斯(Brett Flores)，讓這對夫婦至今無法搬入。弗洛雷斯是前房主的居家護理員，每月工資3000元。前房主在去年1月去世，但是弗洛雷斯一直沒搬出，他表示自己有權利繼續住在這裡。

根據紐約市目前的法律，只要民眾在居所住滿30天，他們就是居民，房東只能通過向法院申請強制驅逐令才可趕走他們。約瑟夫對此十分不解，「如果你沒有租約，也沒有付租金，你有什麼權利住在這裡？」更過分的是，弗洛雷斯還將房屋放上租賃網站，準備租給其他人。

5次聽證會 卻毫無進展

忍無可忍的約瑟夫夫婦將弗洛雷斯告上法庭，至今已經進行了五次聽證會，但毫無進展，因為弗洛雷斯一直沒有申請律師，最近還甚至申請了破產。約瑟夫表示，他感覺法律體系已經遺忘了他們，「這完全不公平，感覺什麼都做不了」。

近半年以來，蘇珊娜說他們不但無法入住新房，還要支付新房的水電氣等費用，還要忍受心理上的折磨，「這太瘋狂了，我們的體系已經崩潰，我從來沒想過我們完全沒有任何權利。我每天早上醒來，晚上睡覺都在想同樣的事情，這個人什麼時候才會搬出去，這件事已經成為噩夢」。

弗洛雷斯的律師回應，問題將在庭上解決，並且解決的時間會很快。

華人房東：法庭積案嚴重

這對夫婦的經歷並非個案，數據顯示，2023下半年，紐約市各地租客遭到逼遷執法的數量大增，全年則共有1萬3000多戶，數量已接近2019年疫情前水平。華人小房東們則表示，房屋法庭積壓案多，而許多案件仍石沉大海，兩三年都沒有動靜。

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