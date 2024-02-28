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紐約客談／走線客找工難度大 無法融入主流

紐約客談

愈來愈多的走線客選擇到紐約尋求更好的生活和發展機會，實現他們心中的「美國夢」，理想雖美好，但現實很殘酷。他們心中迫切渴望的機遇和成功，不見得可以成真。一旦來到美國後，由於缺乏對當地法律和社會的認知，在找工作時可能會面臨一系列語言障礙、文化差異、工作受限等挑戰。

根據多位走線客，他們大多數都會遇到語言障礙，由於英文不夠流利，在職場上難以溝通和理解工作的要求，從而造成困難，影響他們與雇主和同事的合作。其次，美國的工作環境和文化與走線客之前所熟悉的環境存在差異，包括工作態度、溝通風格、以及公司文化等方面，適應這些文化差異可能需要一定的時間。

有些走線客被要求重新認證其在國外獲得的學歷和專業資格，以符合美國的標準，參加相對應的考試或進修，這一方面也大大的增加了就業的障礙。此外，有些餐館和公司還會要求從業資格認證，導致有些特定行業的工作受限制，甚至有些行業對外國人也有限制，或者他們需要通過特定的培訓和資格考試才能從業，實際可做的工作少之又少。

走線客在來美國後，可能礙於現實面，必須要盡快找到工作以維持生計，但也不要在慌亂中尋求出路，以免遭到有心人士利用，得不償失。建議走線客還是應該要調適心情、融入社會、積極建立社交網絡，多參加當地社區活動、職業展會和專業組織，不僅有助於結交新朋友，還能了解當地行業動態，找到更多的職業機會。另外社區也有提供不少資源與幫助，可以諮詢當地移民服務機構、職業輔導機構或社區組織。

走線 就業 移民

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