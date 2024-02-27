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紐約客談／當AI入侵民主

紐約客談

市議員曼寧(Julie Menin)最近擬提案，計畫將在市級選舉中使用AI的行為定義為犯罪。在過去短短一年時間，我們見證了AI技術的雙面性——從激發無限想像到一系列隱私與法律問題。儘管技術的進步令人讚嘆，但AI不受控制地無限膨脹，也給我們帶來了關於民主社會穩定性的嚴重擔憂。

在AI熱潮前，我們擔憂的是算法。科技公司的算法不斷汲取我們的數據，24小時不間斷地用垃圾信息填滿我們的大腦縫隙。如今的AI正是成長在這些算法的養料上。社交媒體機器人泛濫成災，使人類的聲音在喧囂中變得模糊。用戶愈來愈傾向於只關注自己感興趣的領域。這種信息繭房不僅限制了視野，也孕育了虛假信息的蔓延。民主所需的公共場域，變成了一片真假莫辨的垃圾場，誰掌握了算力和渠道，就能輕易地操縱民意。

AI逐漸入侵我們民主系統的進程是全方位的。在日常工作中借助AI力量的例子並不少見，但在政府中使用，卻會將政府的公信力大打折扣。去年12月，莊文怡在書面回答媒體提問時，使用了人工智慧工具ChatGPT代勞。我們的民主體系依賴於政治過程的公開與透明。莊文怡的這一做法，無疑對這種透明度造成了損害。雖然可以理解她和許多其他移民一樣，將AI視為一種輔助工具，但作為一名議員，讓AI代替人類的思考，這種做法的代價是對於民主穩定性的潛在威脅。

OpenAI上周發布了Sora，能夠直接從文字生成極其逼真的視頻，讓人難以分辨真偽。隨著AI變得愈來愈強大，政府和社會必須採取更有力的措施來監管AI的使用。在AI成長為我們難以馴服的巨獸之前，採取法律措施至關重要，這不僅是出於對技術發展的良心考量，更是為了保護我們的公共利益與民主。

AI 移民 人工智慧

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