城區監獄床位增加 華埠社區不滿

由於關押囚犯數量多，市府預計增加四個城區監獄的床位。圖為正在施工的曼哈頓拘留中心。(記者劉梓祁／攝影)

預計在曼哈頓華埠 興建的城區監獄 ，目前選址曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)拆除工程正在進行，並即將進入重建階段，市府期間召開多場意見徵集會議，但在最近一次的會議中，市設計與施工局(DDC)表示，監獄內所容納囚犯數量將比最初計畫多出數百人，預計將增加四個城區監獄的床位，對此華埠社區表示，市府做法「不透明」，質疑合法性。

市府文件顯示，在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區和布朗士四區的城區監獄中，每所原訂將設有1040個床位，此前市府將布碌崙城區監獄的床位數由886個擴大至過千個，但目前市府官員已確認，包括曼哈頓在內的其餘三所城區監獄，也都將增加床位，已容納所有關押囚犯。

由於雷克島監獄於2019年被市議會投票決定，須在2027年關閉，但按照新方案，四所監獄的總容量將達到4160個床位，仍少於雷克島(Rikers Island)監獄中約6000名的囚犯數量。

市府並未解釋如何利用或調整現有空間，而市懲教局預計，明年全市預計將有7000名預審拘留人員。

對此，長期反對華埠監獄重建的社區組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)則表示不滿。在聲明中，其認為市府增加床位而不擴大監獄面積或高度，必將導致部分服務遭到削減，如支持服務和安全措施等，令已受到施工環境影響的社區再度承壓。

NUBC共同發起人李卓勳表示，新建築將成為全球最高監獄，但仍無法滿足未來囚數標準，而市府卻未有研究如何安置40%無法得到床位的囚犯；該聯盟表示對市長亞當斯(Eric Adams)的「信任已不存在」，因市府僅在社區追問下才公布此變更，既不透明，也未能遵守相關法律，「對法律義務和社區關切都缺乏尊重」。

華埠市議員馬泰(Christopher Marte)也說，「增加床位數量的做法不可接受，違背了市議會在2019年投票決定的提案；當前正與議會律師合作，以確定其是否合法，並鼓勵社區繼續反對監獄計畫。」