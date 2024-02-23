全美首宗 長島納蘇郡頒行政令 禁跨性別者參加女子運動

長島納蘇郡郡長布萊克曼22日頒布行政令，禁止跨性別人士在該郡參加女子競技。(美聯社)

長島 納蘇郡(Nassau County)共和黨 籍郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)22日頒布全國首個行政令，規定含有跨性別 選手的女子運動聯盟或組織，不得使用由該郡所有或運營的球場、其他賽場及體育設施，亦即禁止跨性別人士在該郡參加女子競技。這一立即生效的禁令，受到跨性別倡議者等抨擊，不過也有部分家長與女性選手支持。

布萊克曼表示，生理性別為男的運動員速度更快、體型更大更壯，在身體上比女性更有優勢，而他們自認為女性或跨性別人士，並試圖參與女子競技，這個過程中存在太多的欺凌，也完全不公平。他也聽到了納蘇郡家長和女運動員的抱怨，「納蘇郡不容忍這樣的行為」。

不過布萊克曼也說，這一立即生效的行政令，僅禁止跨性別選手參與女子競技，而不適用男女混合競技，或是生理性別為女的運動員想要參與男子競技。

長灘高中(Long Beach)的14歲女學生葛拉絲(Avery Graziosi)也在布萊克曼的記者會上現身說法，她表示支持這一行政令，女子競技已經十分激烈，不需要體能更好、更強壯的男性再來加入鏖戰，「為什麼要再去增加讓我們競爭不過的不合理標準呢？」

不過這一禁令也立刻受到跨性別倡議者的抨擊，美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)、紐約州長、州檢察長均已發布反對聲明。州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，行政令「極其危險」、是「跨性別恐懼者」(的體現)。美國民權聯盟則表示將「考慮所有選擇來阻止這一舉措」。

對於跨性別選手是否應參加女子競技的爭辯，在近年來愈演愈烈。根據ESPN報導，最近幾年，美國已有超過20個州通過相關法律，限制跨性別運動員參加與其出生生理性別不符的校隊比賽。去年，一項禁止跨性別運動員參與女子競技的提案被共和黨占多數的國會眾院批准，不過提案將無法在民主黨控制的參院過關。