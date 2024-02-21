攻擊、搶劫頻傳 紐約地鐵犯罪率增20%

攻擊、搶劫案頻發，紐約市地鐵犯罪率上升近20%。(MTA提供)

紐約市警(NYPD)最新發布的統計數據顯示，2024年前兩個月地鐵犯罪率急劇上升，與去年同期相比增長近20%，主要由於重大盜竊、重罪攻擊和搶劫事件的大幅增加。

為此，市長亞當斯 (Eric Adams)表示，市警局即將改變為12小時工作制，試圖阻止不斷增長的犯罪浪潮。他說，犯罪率升高背後的部分原因為市府撤回了早前的地鐵安保措施，該計畫曾在2022年派遣大量警力進駐地鐵。

亞當斯強調，在地鐵中增加警察數量的效果「非常明顯」，但在資金用盡後不得不縮減規模，但仍希望在未來增加警員在地鐵列車內的可見度和巡邏頻次，從而可以即時了解犯罪發生的時間和地點。

根據市警本月18日的數據，包括謀殺、強暴、搶劫、重罪攻擊、入室盜竊和重大盜竊在內的六大犯罪類別中，其中五類較往年同期有所增加，僅有強暴案數量下降。統計顯示，重大盜竊案件激增22%，今年上升至155起，相比之下，2023年同期內為127起；另外，重罪攻擊從去年的70起上升至82起、增長17%，且搶劫案件增長12%，從去年的67起上升至75起。

此外，本年目前共發生兩起謀殺案，而去年同期僅發生一起，且槍擊受害者的數量也從2023年的一人增加至七人，其中包括在本月早前布朗士地鐵站 發生的一起槍案，導致多人受傷。

數據還顯示，本年總體犯罪率上升約18.3%，與去年同期的268起相比，當前報告有317起事件，且被捕人數也有所增加。截止目前，警方在地鐵中已經進行2585次逮捕，相比之下去年為1792次，增長44%。其中，重罪逮捕有504次，高於2023年的452次。

亞當斯表示，將與交通局和州長辦公室進行溝通，以爭取包括加班費在內的支持。一名在曼哈頓任職的亞裔警員則表示，警方的主要任務為預防犯罪和捉拿兇嫌，但亦無奈於當下地鐵內的遊民和精神病患數量不斷增加，不僅為執法增加了難度，還導致市警形象受損。

此人希望，市府為包括移民在內的有需求群體提供資源，以減少無家可歸群體的規模，從而減輕一線警員的壓力和部分罪案的發生。