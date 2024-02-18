紐約市糧食券申請處理速度創新低 現金援助4個月僅處理14.3%

紐約市糧食券和現金援助申請處理緩慢，市府歸咎於申請量激增造成延宕。(本報檔案照)

紐約市 府日前發布「市長管理初步報告」(Preliminary Mayor's Management Report)，顯示紐約市糧食券 和現金援助的申請處理自去年5月出現延遲後，目前處理速度降至歷史最低點，過去四個月中，僅有14.3%的現金援助申請與41.6%的糧食券申請獲得處理。

報告涵蓋了2024財年的前四個月，即2023年7月至10月；報告顯示，僅14.3%的現金援助申請得到及時處理，遠低於市府設定的96%的目標，對此市府表示，案件延宕主要是由於申請量的激增。

根據聯邦和州法律，紐約市社會服務局(Department of Social Services，簡稱DSS)與人力資源管理局(Human Resources Administration，HRA)必須在申請人提出後的30天內處理完所有糧食券和現金援助的申請及認證。超過此期限的申請被視為延遲處理，可能給申請者帶來嚴重後果，如食物短缺或無力支付租金，恐面臨被迫遷的風險等。

領取福利 人數增加22%

報告也指出，儘管處理速度創新低，領取福利的人數卻在持續增加。2023年10月，約有49萬5600人領取了現金援助，較2022年10月增加了13%。在去年7月至10月間，HRA共收到19萬1400份申請，比2022年同期增加了22%，與2018年同期相比增加了73%。

HRA表示，為應對不斷增長的需求，DSS正在擴大和優化人員配置。他們將繼續招聘和培訓員工，實施流程改進，並優化遠程處理流程，以便更高效地幫助紐約市民獲得所需福利。

申請現金援助拒絕率也增加

除了申請處理速度下降外，現金援助申請的拒絕率也有所增加。去年7月至9月間，最常見的拒絕原因是申請者未能完成強制性的電話面試。紐約市為應對疫情推出的電話面試系統，卻遭到申請者和維權人士的批評，比如出現難以接通等問題。